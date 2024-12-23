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صبحي خليل يكشف تطوارت أزمة قطع المرافق عن العمارة المقيم بها ويطالب بإنقاذ المرضى والطلاب - أخبار كلمتك

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صبحي خليل يكشف تطوارت أزمة قطع المرافق عن العمارة المقيم بها ويطالب بإنقاذ المرضى والطلاب - أخبار كلمتك

صبحي خليل يكشف تطوارت أزمة قطع المرافق عن العمارة المقيم بها ويطالب بإنقاذ المرضى والطلاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 23 ديسمبر 2024 07:10 مساءً - كشف الفنان صبحي خليل، تطورات أزمته بعد قطّع المرافق الأساسية عن العقار الذي يقيم به برفقة 30 أسرة بضاحية العجوزة في الجيزة.

أزمة الفنان صبحي خليل 

وأكد صبحي خليل، أنه مازال متواجدا في الشارع حتى الآن، ومعه 30 أسرة من بينهم طلاب ومرضى، بعد قطع المرافق الأساسية عن العقار الذي يقيم فيه، بسبب حكم واجب النفاذ. 

وأضاف صبحي في تصريح لـ “كلمتك”: ناشدنا الجهات المختصة إعادة المرافق بشكل استثنائي، نظرا للحالات المرضية والطلاب والأطفال الموجودين ضمن الأسر المتضررة، مشيرا أنه وباقي الأسر لن يتحملوا البقاء في الشارع طويلا، وأنهم في انتظار كلمة القضاء في يناير المقبل. 

وكان  الممثل صبحي خليل تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، على خلفية قطع المرافق الأساسية عن العقار الذي يقيم فيه برفقة 30 أسرة بضاحية العجوزة بالجيزة.

واحتشد "خليل" والسكان المضارون –ومن بينهم مرضى ومسنون- أمام العقار، معربين عن صدمتهم من قطع المياه والكهرباء والغاز عنهم منذ ليلة أمس.

وناب "خليل" – الذي غلبته دموعه-عن قاطني العقار في الحديث لوسائل الإعلام، مناشدًا الجهات المعنية التدخل لحل الأزمة، وإعادة المرافق الأساسية للعقار، لا سيما في ظل وجود أطفال ومرضى ومسنين بينهم، مؤكدًا أنهم لا يتحملون البقاء في الشارع.

وتابع "خليل": “تفاصيل الواقعة ترجع لعدة قضايا متداولة بين مالك الأرض والمقاول منذ أكثر من 5 عقود”، موضحًا أنه من وقت لآخر يتعرض السكان لبعض المضايقات والقرارات المختلفة بسبب المناوشات الناتجة عن تلك القضايا، إلى أن وصلت لقطع كافة المرافق الصحية التي يحتاجها السكان!

بدورها، دخلت محافظة الجيزة على خط الأزمة، مؤكدة أن الأزمة الخاصة بالعقار منظورة أمام الجهات القضائية، وأنها لن تتدخل إلا حال صدور قرار رسمي في هذا الشأن، مشيرة في بيان إلى أن هيئة المراكز والمدن والأحياء المختصة هي المسئولة عن تنفيذ أي قرارات تصدرها المحاكم والنيابة بخصوص هذا العقار. 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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