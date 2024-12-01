مشاهير العرب - بـ120 ألف جينه.. فيلم «مين يصدق» يحتل المركز الثاني بدور السينما - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:01 مساءً - حقق فيلم «مين يصدق» للمخرجة زينة عبد الباقي، إيرادات متوسطة بدور العرض السينمائية، أمس السبت.

إيرادات فيلم مين يصدق

وبلغت إيرادات فيلم مين يصدق أمس حوالي، 127.072 جنيه، ليحتل بذلك الفيلم المركز الثاني في قائمة إيرادات شباك التذاكر، ومتفوقا على عدد من الأفلام الجديدة التي تتنافس على حصد إيرادات شباك التذاكر.

أحداث فيلم مين يصدق

تدور أحداث فيلم مين يصدق حول «نادين»، التي تعيش أزمة مع والديها نتيجة عدم اهتمامهما بها، وتتعرف على شاب محتال يدعى «باسم»، يقدم لها نوعا من الحب والاهتمام الذي تفتقده، وتطور العلاقة بينهما ليخوض الاثنان رحلة في عمليات النصب التي تورطهما في العديد من المشاكل، مما يضع قصة حبهما وأمورا أخرى على المحك.

أبطال فيلم مين يصدق

يشارك في بطولة فيلم مين يصدق، مجموعة من النجوم الشباب، وهم: يوسف عمر، وجايدا منصور، وشارك في الفيلم ضيوف الشرف منهم: شريف منير، نادين، بالإضافة إلى ظهور مميز للنجم الكبير أشرف عبد الباقي.

ويعد فيلم مين يصدق، من إخراج زينة عبد الباقي، أولى تجارب زينة الإخراجية في الروائي الطويل عقب قيامها بإخراج عدد من الأفلام القصيرة، وفكرة مصطفي عسكر وزينة عبد الباقي وحامد الشراب، وسيناريو وحوار زينة عبد الباقي ومصطفي خالد بهجت.