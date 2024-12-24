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وزير العمل يبحث مع رئيس المركزي للتنظيم والإدارة آليات تنفيذ سد العجز الوظيفي - أخبار كلمتك

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وزير العمل يبحث مع رئيس المركزي للتنظيم والإدارة آليات تنفيذ سد العجز الوظيفي - أخبار كلمتك

وزير العمل يبحث مع رئيس المركزي للتنظيم والإدارة آليات تنفيذ سد العجز الوظيفي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:51 مساءً - استقبل محمد جبران، وزير العمل، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لبحث سُبل التعاون في كافة الملفات المُشتركة.

وناقش الجانبان، بحسب بيان اليوم الثلاثاء، آليات تنفيذ سَدّ العجز الوظيفي في الوزارة والمديريات، وكذلك بحث ملف الوظائف القيادية الشاغرة بالوزارة ومديرياتها بالمحافظات، وكيفية الإعلان عنها.

وزير العمل يلتقي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم
وزير العمل يلتقي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم

اتفقا على استخدام بوابة الوظائف الحكومية للإعلان عن فُرص العمل في الداخل والخارج، والتي تُوفرها الوزارة من خلال ملتقيات التوظيف، والنشرة القومية التي تصدر كل 15 يومًا، بالتعاون مع القطاع الخاص، وعن طريق مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وذلك بهدف الترويج لهذه الوظائف، وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من الباحثين عن فرص العمل، في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، وتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان.

حضر اللقاء من وزارة العمل شيماء محمود رئيس الإدارية المركزية لشؤون مكتب الوزير، وجوزيف رضا مدير عام التطوير المؤسسي بالوزارة، ومن جهاز التنظيم والإدارة د.هبة جاد الرب مستشار رئيس الجهاز.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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