وزير العمل يبحث مع رئيس المركزي للتنظيم والإدارة آليات تنفيذ سد العجز الوظيفي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:51 مساءً - استقبل محمد جبران، وزير العمل، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لبحث سُبل التعاون في كافة الملفات المُشتركة.

وناقش الجانبان، بحسب بيان اليوم الثلاثاء، آليات تنفيذ سَدّ العجز الوظيفي في الوزارة والمديريات، وكذلك بحث ملف الوظائف القيادية الشاغرة بالوزارة ومديرياتها بالمحافظات، وكيفية الإعلان عنها.

اتفقا على استخدام بوابة الوظائف الحكومية للإعلان عن فُرص العمل في الداخل والخارج، والتي تُوفرها الوزارة من خلال ملتقيات التوظيف، والنشرة القومية التي تصدر كل 15 يومًا، بالتعاون مع القطاع الخاص، وعن طريق مكاتب التمثيل العمالي بالخارج، وذلك بهدف الترويج لهذه الوظائف، وضمان وصولها إلى أكبر عدد ممكن من الباحثين عن فرص العمل، في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة، وتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان.

حضر اللقاء من وزارة العمل شيماء محمود رئيس الإدارية المركزية لشؤون مكتب الوزير، وجوزيف رضا مدير عام التطوير المؤسسي بالوزارة، ومن جهاز التنظيم والإدارة د.هبة جاد الرب مستشار رئيس الجهاز.