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الرياضة - 01:31 - «الوطنية للإعلام» تكلف أسامة راضي برئاسة قناة النيل للأخبار - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:31 - «الوطنية للإعلام» تكلف أسامة راضي برئاسة قناة النيل للأخبار - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:31 - «الوطنية للإعلام» تكلف أسامة راضي برئاسة قناة النيل للأخبار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:31 مساءً - أصدر الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارا بتكليف أسامة راضي برئاسة قناة النيل للأخبار.

ويعد أسامة راضي واحدا من أبرز أبناء ماسبيرو الذين عملوا في تجارب إعلامية كبرى، حيث عمل في مكتب وكالة أسوشيتدبرس بالقاهرة، ثم مدربا إعلاميا في الإمارات وقطر ولبنان والأردن، ومدربا استشاريا في مؤسسة طومسون رويترز البريطانية.

خبرات أسامة راضي

وفي عام 2013 استقال راضي من عمله مشرفا على غرفة الأخبار في قناة الجزيرة في الدوحة احتجاجا على السياسة الإعلامية للقناة إزاء ثورة 30 يونيو.

قناة النيل للأخبار

وفي السنوات الأخيرة عاد إلى الهيئة الوطنية للإعلام للعمل في بيته الأول من جديد.

يذكر أن قناة النيل للأخبار التي تأسست قبل أكثر من ربع قرن يتم بثها على موجات إف إم الإذاعية لأول مرة قريبا. ومن المقرر بدء عملية تطوير واسعة النطاق في قناة النيل للأخبار 2025.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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