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كرة اليد، باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع مدرب الأهلي - أخبار كلمتك

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كرة اليد، باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع مدرب الأهلي - أخبار كلمتك

كرة اليد، باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع مدرب الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 07:25 مساءً - كرة اليد، أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تعاقده رسميا مع الدنماركي ستيفان مادسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، من أجل تولي تدريب فريق اليد بداية من الموسم المقبل.

مادسن يتولى تدريب باريس سان جيرمان

ونشر النادي الفرنسي بيان رسمي، يتضمن تعاقده مع الدنماركي مادسن المدير الفني للنادي الأهلي، بداية من يوليو المقبل، ولمدة عامين مقبلين.

ومن المقرر أن يبدأ النادي الأهلي رحلة البحث عن مدير فني جديد لفريق كرة اليد خلال الأيام المقبلة.

خالد فتحي يبدأ ولايته الأولى في اتحاد كرة اليد

يبدأ خالد فتحي مهمته في إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد إنهاء إجراءات التسليم والتسلم بمعرفة كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.

ومن المقرر أن يتسلم خالد فتحي خطاب اللجنة الأولمبية باعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد خلال الساعات المقبلة، على أن تبدأ بعد ذلك إجراءات التسليم والتسلم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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