قبل غلق الموقع.. رابط وخطوات تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 01:51 مساءً - استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. يبحث العديد من الطلاب عن آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية بعد قرار مدها، ورابط وخطوات تسجيل الاستمارة.

تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

أعلنت قطاع المعاهد الأزهرية، أنه تم فتح الموقع الإلكتروني لتسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية مرى أخرى، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب غير المسجلين بتسجيلها لأداء امتحانات العام الحالي.

آخر موعد لتسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

وأوضح قطاع المعاهد الأزهرية، أنه متاح تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية حتى يوم الخميس المقبل الموافق 26 من شهر ديسمبر الجاري، مشددة على الطلاب بضرورة التسجيل قبل انتهاء مدة التسجيل.

رابط تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الازهرية

يمكن للطلاب غير المسجلين للاستمارة، زيارة موقع إدارة شؤون الطلاب ببوابة الأزهر الشريف، لتسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية قبل انتهاء مدة التسجيل.

طريقة تسجيل استمارة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الخطوة الأولى: الدخول على موقع إدارة شؤون الطلاب.

الخطوة الثانية: إدخال الرقم القومي والرقم السري.

الخطوة الثالثة: تسجيل البيانات المطلوبة.

الخطوة الرابعة: التأكد من صحة البيانات المكتوبة في الاستمارة.

الخطوة الخامسة: رفع الصورة الشخصية للطالب.

الخطوة الأخيرة: الضغط على تسجيل.

المستندات المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الابتدائية الأزهرية

- إيصال دفع المصروفات الأصلي، مع نسخة منه.

- إيصال دفع رسوم الامتحان، وإحضار نسخة منه.

- 4 صور شخصية مقاس 4*6، بخلفية بيضاء ومدون عليها اسم الطالب الرباعي.

المستندات المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية الأزهرية

- 6 صور شخصية للطالب مقاس 4*6، بخلفية بيضاء ومدون عليها الاسم الرباعي.

- صورة الاستمارة الإلكترونية.

- صورة من شهادة الميلاد المتعلقة بك.

- طابع فئة 10 جنيهات.

- صورة من بطاقة ولي أمر.

- إيصال سداد المصروفات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية.

- إيصال دفع المصروفات الدراسية.

- طابع فئة 3 جنيهات للراسبين.

- إيصال دفع رسوم الامتحان.

- وكافة هذه المستندات يتم وضعها داخل دوسيه بلاستيك.