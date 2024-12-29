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الرياضة - 10:36 - عيار 21 الآن.. آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:36 - عيار 21 الآن.. آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:36 - عيار 21 الآن.. آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:36 صباحاً - سعر الذهب.. سجل سعر الذهب، حالة من الاستقرار النسبي في تعاملات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 داخل أسواق الصاغة مقارنة بأسعاره في مستهل التعاملات التي شهدت تراجعا بنحو 5 جنيهات للجرام.

سعر الذهب

ويحرص موقع كلمتك، على تقديم سعر الذهب لحظة بلحظة في الأسواق، وذلك ضمن خدمة مستمرة تساهم البوابة في تقديمها لمتابعيها وزوارها.

سعر الذهب
سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4268.5 جنيه 4245.75جنيه
عيار 22 3912.75 جنيها 3892 جنيه
عيار 21 3735 جنيها 3715 جنيها
عيار 18 3201.5 جنيه 3184.25 جنيه
عيار 14 2490 جنيه 2476.75 جنيه
عيار 12 2134.25 جنيه 2122.75جنيه
عيار 9 1600.75 جنيه 1592.25 جنيه

سعر الذهب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد: 4268.5 جنيه للبيع، و4245.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22: 3912.75 جنيه للبيع، 3892 جنيها للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21: 3735 جنيها للبيع، 3715 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18: 3201.5 جنيه للبيع، 3184.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14: 2490 جنيها للبيع، 2476.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12: 2134.25 جنيه للبيع، و2122.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب
سعر الذهب لحظة بلحظة

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9: 1600.75 جنيه للبيع، 1592.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب: 29880 جنيها للبيع، 29720 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

سعر الذهب عالميا: 2622.52 دولار للبيع، و2621.2 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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