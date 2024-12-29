الرياضة - 10:36 - عيار 21 الآن.. آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:36 صباحاً - سعر الذهب.. سجل سعر الذهب، حالة من الاستقرار النسبي في تعاملات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 داخل أسواق الصاغة مقارنة بأسعاره في مستهل التعاملات التي شهدت تراجعا بنحو 5 جنيهات للجرام.
سعر الذهب
ويحرص موقع كلمتك، على تقديم سعر الذهب لحظة بلحظة في الأسواق، وذلك ضمن خدمة مستمرة تساهم البوابة في تقديمها لمتابعيها وزوارها.
|سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024
|سعر الذهب
|بيع
|شراء
|عيار 24
|4268.5 جنيه
|4245.75جنيه
|عيار 22
|3912.75 جنيها
|3892 جنيه
|عيار 21
|3735 جنيها
|3715 جنيها
|عيار 18
|3201.5 جنيه
|3184.25 جنيه
|عيار 14
|2490 جنيه
|2476.75 جنيه
|عيار 12
|2134.25 جنيه
|2122.75جنيه
|عيار 9
|1600.75 جنيه
|1592.25 جنيه
سعر الذهب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024
سعر الذهب عيار 24
سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد: 4268.5 جنيه للبيع، و4245.75 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 22
سعر الذهب عيار 22: 3912.75 جنيه للبيع، 3892 جنيها للشراء.
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب عيار 21: 3735 جنيها للبيع، 3715 جنيها للشراء.
سعر الذهب عيار 18
سعر الذهب عيار 18: 3201.5 جنيه للبيع، 3184.25 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 14
سعر الذهب عيار 14: 2490 جنيها للبيع، 2476.75 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 12
سعر الذهب عيار 12: 2134.25 جنيه للبيع، و2122.75 جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 9
سعر الذهب عيار 9: 1600.75 جنيه للبيع، 1592.25 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب: 29880 جنيها للبيع، 29720 جنيها للشراء.
سعر أوقية الذهب عالميا
سعر الذهب عالميا: 2622.52 دولار للبيع، و2621.2 دولار للشراء.
اقرأ أيضاً
5 جنيهات للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024
سعر الذهب في قطر اليوم.. الأحد 29-12-2024
0 تعليق