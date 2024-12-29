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الرياضة - 10:56 - ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم طائرة كوريا الجنوبية إلى 125 قتيلا - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:56 - ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم طائرة كوريا الجنوبية إلى 125 قتيلا - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:56 - ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم طائرة كوريا الجنوبية إلى 125 قتيلا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:56 صباحاً - أكدت السلطات الكورية، مقتل 125 شخصًا في حادث الطائرة حتى الآن، من بينهم 22 شخصا تم التأكد من هوياتهم، وتم إنقاذ امرأتين من أفراد الطاقم بعد وقت قصير من الحادث حيث تتلقيان العلاج في مستشفى في مدينة موكبو.

وأفادت السلطات الكورية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية «يونهاب»، بأن النيران اندلعت في طائرة كان على متنها 181 شخصا بعد أن انحرفت عن المدرج واصطدمت بجدار خرساني في مطار موأن الدولي بجنوب غرب سول اليوم، مما أسفر على المرجح عن مقتل معظم من كانوا على متنها باستثناء شخصين تم إنقاهما.

وأشار البيان، إلى أن جسم الطائرة مدمر بشكل شبه كامل ومن الصعب التعرف على هويات المتوفين.. لافتا إلى أن عمليات انتشال الجثث جارية، وهو ما يستغرق بعض الوقت.

يذكر أن الطائرة كانت في طريقها من بانكوك إلى سول وتقل على متنها 181 شخصا بينهم 6 من أفراد الطاقم، وكان معظم الركاب من الكوريين باستثناء اثنين من التايلانديين، ويشتبه المسؤولون في أن عطلًا في عجلات الهبوط ربما بسبب الاصطدام بطيور، هو السبب وراء الحادث، وبدأوا تحقيقًا في الموقع لتحديد السبب الدقيق.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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