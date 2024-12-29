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الرياضة - 10:36 - توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر في 2025.. تصبح أكبر دولة صناعية بالشرق الأوسط - أخبار كلمتك

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الرياضة - 10:36 - توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر في 2025.. تصبح أكبر دولة صناعية بالشرق الأوسط - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:36 - توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر في 2025.. تصبح أكبر دولة صناعية بالشرق الأوسط - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:36 صباحاً - توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر.. كشفت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف، عن توقعاتها لمصر خلال عام 2025، موضحة أن مصر ستصبح أكبر دولة صناعية بالشرق الأوسط.

توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر

توقعت ليلى عبد اللطيف، أن عام 2025 المقبل سيكون عام مليئ بالخير والأمل على مصر، وسيشهد تحقيق العديد من الإنجازات الاقتصادية والسياسية، التي ستعيد تشكيل ملامح مستقبلها.

توقعات ليلى عبد اللطيف لمصر

مستقبل الاقتصاد المصري في 2025

وأضافت خبيرة لأبراج، خلال استضافتها في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب والمٌذاع على قناة إم بي سي مصر، أن مصر في عام 2025 ستصبح ضمن أكبر الدول الصناعية في منطقة الشرق الأوسط.

ولفتت ليلى عبد اللطيف، إلى أن دخول مصر ضمن قائمة أكبر الدول الصناعية خلال العام المقبل، يتيح لها تحقيق ملايين الدولارات كعائدات من القطاعات المختلفة.

مصر ستشهد أكبر امتحان وتحدي سياسي ووطني

وتابعت ليلى عبد اللطيف: «مصر ستشهد أكبر امتحان وتحدٍ سياسي ووطني في عام 2025 وسيخرج الرئيس السيسي بخطاب يحمل قرارات تعبر بالبلاد لبر الأمان وسيكتشف الجميع مدى قوة مصر لحماية أرضها».

عودة الحركة والحياة لقناة السويس

وصرحت ليلى عبد اللطيف، خبيرة الأبراج، أن عام 2025 تتجه فيه الأنظار على قناة السويس المصرية، وذلك بسبب حدوث حدث بارز، متوقعة عودة الحركة والحياة لقناة السويس كما كانت عليه بالسابق وربما أكثر.

وتوقعت خبيرة الأبراج، أن مصر ستبرم صفقتين خلال عام 2025، قائلة: «عام 2025 سيشهد صفقتين بمليارات الدولارات وبقيمة أكبر من صفقة رأس الحكمة»، موضحة أن مصر ستشهد انتعاشًا اقتصاديًا فريدًا من نوعه خلال العام المقبل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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