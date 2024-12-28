الرياضة - 07:56 - فيديوهات مفبركة وشائعات.. اللجان الإلكترونية تحرض ضد مصر بدعم من إسرائيل والجماعة الإرهاربية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 07:56 مساءً - اللجان الإلكترونية.. عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «نشر فيديوهات مفبركة وشائعات لإثارة الفوضى.. دور اللجان الإلكترونية في التحريض ضد مصر».

وقال التقرير إنه في الفترة الأخيرة لاحظ العديد من المصريين حملة إلكترونية مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي تعتمد على نشر فيديوهات مفبركة قديمة لتظاهرات سبق نشرها عام 2019، وقت أن أطلق المقاول الهارب محمد على دعوات تحريضية ضد مصر، مشيرا إلى أن هدف الحملة من إعادة نشر هذه الفيديوهات المفبركة تضليل الرأي العام وإثارة الفوضى بين البسطاء والتحريض ضد المؤسسات.

وأضاف التقرير، أن الحملة يقودها عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، مثل شخص يدعى محمد عبد الرحمن الذي كان أول من نشر هذه الفيديوهات المفبركة، ثم انطلقت من بعده اللجان الإلكترونية الإخوانية وأبواق الجماعة الإعلامية بالتنسيق مع جهات عربية ودولية.

وتابع التقرير: ليس هذا فقط، بل إن هناك لجان إلكترونية إسرائيلية يديرها شخص يدعى إيدي كوهين ولجان أخرى تركية روجت لهذه الفيديوهات المفبركة القديمة، عن طريق استخدام حسابات مزيفة تدعي الانتماء للعالم العربي، أغلب هذه الحسابات تدار من داخل تركيا وإسرائيل، وتتشابه من حيث الأسماء وطبيعة المحتوى والحسابات التي نتابعها.

وذكر التقرير: للأسف سقط بعض السياسيين والإعلاميين العرب المعارضين لدولهم من الخارج في فخ أجهزة المخابرات الأجنبية وتورطوا في الترويج لهذه الحملة والترويج لهذه الفيديوهات المفبركة، لافتا إلى أن بعض الحسابات الأجنبية التي يدار معظمها من الولايات المتحدة وبريطانيا لعبت دورا في نشر هذه الشائعات والفيديوهات المفبركة، دون التأكد من صحتها لأهداف تحريضية.

وأوضح التقرير، أن هذه الحملة تنطوي على تنسيق ممنهج بين أطراف ودول معادية لإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في مصر وهدم استقرار الدولة المصرية وخلق حالة من الخوف بين المواطنين، ولكي يخلقوا نوعا من العدوى السياسية، بينما حدث في سوريا وبينما يأملوا في حدوثه في مصر من خراب وتدمير وتمزيق لمؤسسات الدولة المصرية، قامت حسابات هذه اللجان الإلكترونية سواء على موقع «إكس» أو على موقع «فيسبوك» لتغيير صور حساباتهم الشخصية في وقت واحد تقريبا، ونشر صورة علم المملكة المصرية قبل إعلان الجمهورية، ليكون مشابها لعلم المعارضة السورية المسلحة.

واختتم التقرير: الأمر لا يحتاج جهدا كبيرا لكي نكشف أن هناك محاولة لترويج هذه الحملة عن طريق نشر عبارات مثل «يا رب سلم أهل مصر» في توقيتات متقاربة وبأسلوب متطابق، لنتأكد أن كل هذه الحسابات التي يتم استغلالها مقابل المال، تهدف لتوصيل رسالة معينة وهي نشر الفوضى وتشكيك المصريين في مؤسسات دولتهم.