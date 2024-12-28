الرياضة - 07:56 - هل تشهد مصر فقاعة عقارية خلال 2025؟.. خبير اقتصادي يجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 07:56 مساءً - كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن قطاع العقارات يفتح خلفه أبواب العديد من الصناعات الأخرى، نافيا فكرة أن يكون هناك فقاعة عقارية في مصر وهذا سببه التخويف للمواطنين.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبودمقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوحدة السكنية التي كان سعرها مليون جنيه العام الماضي وصلت إلى 1.5 مليون جنيه العام الجاري.

ولفت الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك تباطؤ في النشاط العقاري وهذا يتطلب وحدات لمحدودي ومتوسطي الدخل ورغم الطرح الأخير نحتاج المزيد من الوحدات.

وشدد على أنه مع كل ارتفاع في سعر الدولار حتى لو جنيه واحد، يرفع التجار أسعار السلع 100 جنيه، موضحا أنه يجب إعلان القرارات كي يكون هناك تنظيم للمجتمع المصري.