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الزراعة تطلق حملة توعوية حول تربية الدواجن - أخبار كلمتك

الزراعة تطلق حملة توعوية حول تربية الدواجن - أخبار كلمتك

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الزراعة تطلق حملة توعوية حول تربية الدواجن - أخبار كلمتك

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الزراعة تطلق حملة توعوية حول تربية الدواجن - أخبار كلمتك

الزراعة تطلق حملة توعوية حول تربية الدواجن - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 07:40 مساءً - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة تقرير مصور عن الأعلاف المناسبة لتربية الدواجن تحت عنوان تعرف على الأعلاف المناسبة خلال مراحل النمو المختلفة للدواجن.

وسبق وأطلق مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة أعمال حملة "اسأل خبير" لتقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين في مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء.

ويأتي هذا في إطار متابعة زراعات الفول وتنفيذ التوصيات اللازمة، إضافة إلى التحضير لموسم زراعة الشعير والقمح، كما تقوم الحملة بمتابعة نماذج مشروعات تربية الدواجن.

وأكد الدكتور حسام أحمد شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، أن العمل الميداني يتم بمتابعة خبراء المركز في مجالات الإنتاج النباتي والداجني، حيث يتواجد خبراء مركز بحوث الصحراء في الحقول بكافة التجمعات لتقديم النصائح والحلول للمزارعين في حينها. 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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