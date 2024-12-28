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نجوى كرم تصل الإمارات استعدادا لحفلها في دبي - أخبار كلمتك

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نجوى كرم تصل الإمارات استعدادا لحفلها في دبي - أخبار كلمتك

نجوى كرم تصل الإمارات استعدادا لحفلها في دبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 08:05 مساءً - وصلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم إلى مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، استعدادا لحفلها الغنائي هناك.

وتحيي نجوى كرم حفلا غنائيا غدا في أوبرا دبي، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبير.

وكانت المطربة اللبنانية نجوى كرم قدمت مفاجأة خلال ختام الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent.


 إذ قدمت لأول مرة أغنيتها الجديدة "ع توقيت قلبي" وسط استعراض ضخم، قدمتها فرقة استعراضية عالمية.

وتجدد نجوى كرم تعاونها في جديدها "ع توقيت قلبي" مع الملحن عماد شمس الدين، والموزع الموسيقي هادي شرارة، فيما تولى عملية الميكس والماستر إيلي بربر، وذلك بعد أن صاغ الكلمات الشاعر مازن ضاهر.

 

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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