نجوى كرم تصل الإمارات استعدادا لحفلها في دبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 08:05 مساءً - وصلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم إلى مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، استعدادا لحفلها الغنائي هناك.

وتحيي نجوى كرم حفلا غنائيا غدا في أوبرا دبي، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبير.

وكانت المطربة اللبنانية نجوى كرم قدمت مفاجأة خلال ختام الموسم السابع من برنامج Arabs Got Talent.



إذ قدمت لأول مرة أغنيتها الجديدة "ع توقيت قلبي" وسط استعراض ضخم، قدمتها فرقة استعراضية عالمية.

وتجدد نجوى كرم تعاونها في جديدها "ع توقيت قلبي" مع الملحن عماد شمس الدين، والموزع الموسيقي هادي شرارة، فيما تولى عملية الميكس والماستر إيلي بربر، وذلك بعد أن صاغ الكلمات الشاعر مازن ضاهر.

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