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شاهد.. العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف تفجرها وتعلن موعد تحرير صنعاء وتكشف مصير زعيم الحوثيين(توقعات مثيرة) - أخبار كلمتك

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شاهد.. العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف تفجرها وتعلن موعد تحرير صنعاء وتكشف مصير زعيم الحوثيين(توقعات مثيرة) - أخبار كلمتك

شاهد.. العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف تفجرها وتعلن موعد تحرير صنعاء وتكشف مصير زعيم الحوثيين(توقعات مثيرة) - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:52 صباحاً - كلمتك/خاص:

تنبأت العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف عن الاحداث التي ستشهدها اليمن في عام ٢٠٢٥م.
وقالت ليلى عبداللطيف:ارى الخطر حول عبدالملك الحوثي وان قوات اجنبية تصل الى البحر في اليمن بالاضافة الى قائد عسكري سابق يقود عملية تحرير صنعاء.
واضافت:ستعود صنعاء عاصمة لليمن والاعلام يسلط الضوء على احد ابناء الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح.
واختتمت:وارى رئيس الوزراء باسندوه سيعود الى المشهد.
 

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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