تنبأت العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف عن الاحداث التي ستشهدها اليمن في عام ٢٠٢٥م.
وقالت ليلى عبداللطيف:ارى الخطر حول عبدالملك الحوثي وان قوات اجنبية تصل الى البحر في اليمن بالاضافة الى قائد عسكري سابق يقود عملية تحرير صنعاء.
واضافت:ستعود صنعاء عاصمة لليمن والاعلام يسلط الضوء على احد ابناء الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح.
واختتمت:وارى رئيس الوزراء باسندوه سيعود الى المشهد.
شاهد.. العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف تفجرها وتعلن موعد تحرير صنعاء وتكشف مصير زعيم الحوثيين(توقعات مثيرة) - أخبار كلمتك
صنعاء - طارق احمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:52 صباحاً - كلمتك/خاص:
تنبأت العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف عن الاحداث التي ستشهدها اليمن في عام ٢٠٢٥م.
تنبأت العرافة الشهيرة ليلى عبداللطيف عن الاحداث التي ستشهدها اليمن في عام ٢٠٢٥م.
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