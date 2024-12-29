مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة شقيقة سامح الصريطي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - موعد ومكان جنازة شقيقة سامح الصريطي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «سعيد بنجاحي».. كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل عرض مسرحية الباشا في السعودية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «سعيد بنجاحي».. كريم عبد العزيز يكشف تفاصيل عرض مسرحية الباشا في السعودية - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يعلن إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات أكتوبر الجديدة ودخولها الخدمة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان يعلن إطلاق التيار الكهربائي بمحطة محولات أكتوبر الجديدة ودخولها الخدمة - أخبار كلمتك

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية - أخبار كلمتك

محمود الليثي يحيي حفلتين ليلة رأس السنة - أخبار كلمتك

محمود الليثي يحيي حفلتين ليلة رأس السنة - أخبار كلمتك

عاجل :قصف حوثي يستهدف حي سكني في تعز - أخبار كلمتك

عاجل :قصف حوثي يستهدف حي سكني في تعز - أخبار كلمتك

صلاح في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ19 - أخبار كلمتك

صلاح في الصدارة، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد الجولة الـ19 - أخبار كلمتك

الأهلي يناقش عقوبة محمد سراج وملف الاستاد في اجتماع اليوم - أخبار كلمتك

الأهلي يناقش عقوبة محمد سراج وملف الاستاد في اجتماع اليوم - أخبار كلمتك

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام وست هام - أخبار كلمتك

رقم تاريخي ينتظر محمد صلاح أمام وست هام - أخبار كلمتك

انطلاق الانتخابات الرئاسية في كرواتيا، والرئيس الحالي يتقدم الاستطلاعات - أخبار كلمتك

انطلاق الانتخابات الرئاسية في كرواتيا، والرئيس الحالي يتقدم الاستطلاعات - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار اليمن

قال إن المجلس الانتقالي يحمي مكتسبات الجنوب .. اليافعي: هذ ما تتطلبه هذه المرحلة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
قال إن المجلس الانتقالي يحمي مكتسبات الجنوب .. اليافعي: هذ ما تتطلبه هذه المرحلة - أخبار كلمتك

قال إن المجلس الانتقالي يحمي مكتسبات الجنوب .. اليافعي: هذ ما تتطلبه هذه المرحلة - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:52 صباحاً - كلمتك/ خاص

قال الإعلامي ياسر اليافعي أن ‏المجلس الانتقالي الجنوبي هو بمثابة السفينة التي نحمل جميعًا مصيرنا عليها، وغرقها يعني غرق الجميع، خصوصًا في ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة. خلال السنوات الماضية، تحققت مكاسب كبيرة، أبرزها بناء القوات الجنوبية التي أصبحت رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية والعسكرية وأحد العوامل المؤثرة في أي مفاوضات قادمة، والحفاظ عليها مسؤولية تقع على عاتق الجميع.

واضاف أن المرحلة التي نمر بها تتطلب صحوة ضمير، وحدة الصف، وتكاتف الجهود لتصحيح المسار ومواجهة التحديات بروح المسؤولية.

واختتم:  ‎#الانتقالي_يحمي_مكتسبات_الجنوب

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

تعرف على اسماء القيادات التي ستغتالهم اسرائيل في صنعاء - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق