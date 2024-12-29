قال إن المجلس الانتقالي يحمي مكتسبات الجنوب .. اليافعي: هذ ما تتطلبه هذه المرحلة - أخبار كلمتك

قال الإعلامي ياسر اليافعي أن ‏المجلس الانتقالي الجنوبي هو بمثابة السفينة التي نحمل جميعًا مصيرنا عليها، وغرقها يعني غرق الجميع، خصوصًا في ظل هذه الظروف الصعبة والمعقدة. خلال السنوات الماضية، تحققت مكاسب كبيرة، أبرزها بناء القوات الجنوبية التي أصبحت رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية والعسكرية وأحد العوامل المؤثرة في أي مفاوضات قادمة، والحفاظ عليها مسؤولية تقع على عاتق الجميع.

واضاف أن المرحلة التي نمر بها تتطلب صحوة ضمير، وحدة الصف، وتكاتف الجهود لتصحيح المسار ومواجهة التحديات بروح المسؤولية.

واختتم: ‎#الانتقالي_يحمي_مكتسبات_الجنوب