الأهلي يترقب وصول عرض السويحلي الليبي للاتفاق على مقابل إعارة كهربا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:50 صباحاً - يترقب مسئولو النادي الأهلي وصول عرض رسمي من نادي السويحلي الليبي من أجل مناقشة رحيل محمود كهربا لاعب الفريق الذى اعترف طارق الترهوني المدير الرياضي للنادي الليبي برغبة ناديه فى الحصول على خدمات مهاجم الأهلي، حيث يرغب الأهلي فى تحقيق أكبر استفادة مالية ممكنة من رحيل كهربا فى ميركاتو الشتاء.

تلقى الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر تأكيدات بالعودة للمران على ملعب التتش بالجزيرة عقب العودة من الجزائر بعد خوض مباراة شباب بلوزداد الجزائري الجمعة المقبل، حيث يتدرب الأهلي فى الوقت الحالي على ملعب النادي بمدينة نصر بسبب إصلاحات ملعب التتش والتى بدأت مؤخرًا.

كما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة إنبي غد الاثنين في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.



تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة إنبي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وأشرف داري وعمر كمال عبد الواحد

الوسط: مروان عطية ومحمد مجدى أفشة وأكرم توفيق

الهجوم: حسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم استعدادا لمواجهة إنبي المحدد لها غدا.

يختتم اليوم الأحد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، استعدادا لمواجهة إنبي غد الاثنين في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الأهلي لمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري، في البطولة التي يبحث عن الحفاظ على درعها المتوج به في آخر موسمين.

وفاز النادي الأهلي مؤخرًا على المصري بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد برج العرب بالإسكندرية، وسجل ثنائية الأهلي يحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي

تنطلق مباراة الاهلي وانبي فى الخامسة مساء غدا الاثنين على ستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي

تنقل مباراة الأهلي وإنبي عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

فريق الكرة بالأهلي

حدد الجهاز الفني للنادي الاهلي بقيادة مارسيل كولر برنامج إعداد الفريق لرحلة الجزائر التي تبدأ الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها الجمعة المقبل، حيث يتدرب الاهلي صباحا يوم الاربعاء وتتوجه بعدها البعثة إلى الجزائر على أن يكتفي الفريق بخوض مران وحيد على ملعب المباراة مساء الخميس المقبل.

حرص طارق قنديل عضو مجلس ادارة النادي الاهلي والمكلف برئاسة بعثة فريق الكرة الى الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد الجمعة المقبل على التواصل مع سفارة مصر فى الجزائر من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة برحلة بطل أفريقيا لخوض مباراة الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مجلس الاهلي يجتمع عصر اليوم

كما يجتمع مجلس ادارة النادي الاهلي فى الرابعة عصر اليوم لمناقشة العديد من الملفات الرياضية والإدارية والتي يأتي علي رأسها مناقشة أزمة عقوبة محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الاهلي والتى صدرت أمس، وتمثلت فى حرمانه من ممارسة النشاط الرياضى لمدة 3 شهور، كما يناقش المجلس ملف ستادا الأهلي الجديد وذلك قبل الاجتماع عقب جلسة اليوم مع شركة الأهلي للمنشآت الرياضية.

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