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مشاهير العرب - «معلمة».. طرح الأغنية الدعائية لفيلم الدشاش - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «معلمة».. طرح الأغنية الدعائية لفيلم الدشاش - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «معلمة».. طرح الأغنية الدعائية لفيلم الدشاش - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 28 ديسمبر 2024 07:46 مساءً - أطلقت الشركة المنتجة لفيلم الدشاش من بطولة الفنان محمد سعد الأغنية الدعائية التي تحمل اسم «معلمة» للمطرب إسلام شيندي، وذلك استعدادا لعرضه في يناير المقبل بدور العرض السينمائية.

وفي هذا السياق، شاركت الجهة المنتجة الأغنية الدعائية عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، معلقة: «دي معلمة دي معلمة كله يجهز للملحمة، أغنية معلمة، غناء إسلام شيندي من فيلم الدشاش، انتظرونا في جميع دور العرض يوم 1 يناير في مصر و 9 يناير بجميع الدول العربية».

وأغنية معلمة لـشيندي، كلمات شيندي وحازم اكس، توزيع توينز، وتضمنت كلماتها: «احنا اشهر من النار ع العلم، كتبنا تاريخ و من غير القلم، كلمتنا نافذو بحاضر ونعم، احنا الدنيا بتمشي بكيفنا، نجيبها وهي طايرة في الهوا، دراعنا حديد عمرو ما اتلوا، عملنا في يوم اللي عملوه في سنه».

موعد عرض فيلم الدشاش

أعلنت الشركة المنتجة موعد عرض فيلم الدشاش لـ محمد سعد، والمقرر يوم الأربعاء الموافق 1 يناير المقبل في مصر، ثم يوم 15 يناير بجميع الدول العربية.

قصة فيلم الدشاش

تدور أحداث فيلم الدشاش في إطار اجتماعي كوميدي، إذ يقدم محمد سعد شخصية رئيس عصابة، ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم، هم: خالد الصاوي، وليد فواز، محمد جمعة، رشوان توفيق، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي، تأليف جوزيف فوزي، إخراج سامح عبد العزيز.

أبطال فيلم الدشاش

وشملت قائمة بوسترات فيلم الدشاش، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم محمود الجندي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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