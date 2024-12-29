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المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي يهاجم اليوتيوبر الشهير المومري عقب حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

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المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي يهاجم اليوتيوبر الشهير المومري عقب حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي يهاجم اليوتيوبر الشهير المومري عقب حدوث هذا الامر - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:52 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال افيخاي ادرعي:تحوير أغنية الحلم العربي وتحويلها  إلى حلم العبري كما يدعي هؤلاء المفلسون، ما هو الا دليل واضح عن حجم العجز، والفشل لدى هذا الشخص، الذي يحاول بسخافته إيصال سم التحريض على العرب قبل دولة إسرائيل.
واضاف:وهنا أقول للمومري - لليهود حلم! متجدد دومًا أن يعيشوا ويبقوا في أرض أجدادهم ومهد حضارتهم منذ فجر التاريخ لدينا حلم! أن نكون في أسمى العلاقات الطيبة مع دول عربية تنعم بالاستقرار والهناء بعيدًا عن أذرع خارجية..
نصيحة مني لك، ابقى في فنك واهتم بكابوس الحوثيين
وكان اليوتيوبر اليمني مصطفى المومري قام بانتاج اغنية تحت اسم الحلم العبري

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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