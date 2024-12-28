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تصريح جديد للرئاسي اليمني بشأن الوديعة السعودية - أخبار كلمتك

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تصريح جديد للرئاسي اليمني بشأن الوديعة السعودية - أخبار كلمتك

تصريح جديد للرئاسي اليمني بشأن الوديعة السعودية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 28 ديسمبر 2024 07:47 مساءً - كلمتك: خاص

علق عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني فرج البحسني على الوديعة الجديدة التي قدمتها المملكة العربية السعودية

وقال البحسني في تصريح اليوم:


‏أثمن عاليًا الدعم المالي الجديد المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الاقتصاد الوطني، والمتمثل في وديعة جديدة للبنك المركزي اليمني بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلى منحة كريمة للموازنة العامة بمبلغ 200 مليون دولار.


واكد البحسني بالقول:
هذا الدعم يعكس التزام المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بمساندة الشعب اليمني في مواجهة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني، وتأمين استدامة الخدمات العامة ودفع المرتبات.. كما أن الدعم يبرهن على عمق العلاقات التاريخية بين بلدينا، ويعزز تطلعاتنا نحو الاستقرار والسلام والتنمية.

مختتما تصريحه قائلاً:
كما أتوجه بالشكر والتقدير لفريق العمل السعودي المعني بالملف اليمني برئاسة الأمير خالد بن سلمان، وللمؤسسات الإنمائية والإنسانية السعودية على جهودها الحثيثة في تخفيف معاناة اليمنيين وتعزيز الأمن الغذائي والخدمات الأساسية.
 

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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