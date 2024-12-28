كتائب القسام تهاجم قوة تابعة لجيش الاحتلال وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - أعلنت كتائب القســام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم السبت، أنها اقتحمت نقطة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح في اشتباك بمنطقة أبوصفية شرق معسكر جباليا.

عمليات المقاومة ضد جيش الاحتلال

وفي السياق ذاته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن دوي صافرات الإنذار في منطقة القدس المحتلة بعد إطلاق صاروخ من غزة.

وقبل وقت سابق أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 45.484 ألف شهيد و108.090 ألف مصاب منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة بغزة: "الاحتلال ارتكب مجزرتين في القطاع وصل منهما للمستشفيات 48 شهيدا و52 مصابا خلال 24 ساعة".

وقال مسؤولون فلسطينيون، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية: "الاحتلال يتسبب بأزمة إنسانية مأساوية تهدد بموت آلاف النازحين في غزة بعد اهتراء 81% من خيامهم تزامنا مع موجات الصقيع الشديدة".

البرد القارس يفاقم معاناة سكان غزة

ويفاقم البرد القارس معاناة السكان في غزة في ظل العدوان الإسرائيلي والقصف الوحشي لكافة أرجاء القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أدى إلى نزوح ولجوء أغلب السكان إلى الخيم التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

وأصبح البرد أداة جديدة لقتل الفلسطينيين النازحين من منازلهم جراء الحرب المتواصلة منذ أكثر من عام على قطاع غزة، خاصة مع الأيام الأولى لدخول فصل الشتاء، واشتداد الأجواء الباردة، مع استمرار الأوضاع الإنسانية الصعبة.



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