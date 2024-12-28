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رغم الخروج، أفراح جماهير ولاعبي منتخب اليمن بعد الفوز على البحرين (فيديو) - أخبار كلمتك

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رغم الخروج، أفراح جماهير ولاعبي منتخب اليمن بعد الفوز على البحرين (فيديو) - أخبار كلمتك

رغم الخروج، أفراح جماهير ولاعبي منتخب اليمن بعد الفوز على البحرين (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - سادت حالة من الفرحة بين لاعبي منتخب اليمن والجماهير في المدرجات، بعد انتهاء مباراة البحرين واليمن التي لعبت اليوم وانتهت بفوز الأخير بنتيجة 2-1 ، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية لكأس الخليج العربي "خليجي 26".

 

وودع اليمن البطولة رسميًا حيث يتذيل المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما تأهل البحرين لنصف نهائي البطولة، بعد تصدره لجدول الترتيب، ولكنه حقق فوزا تاريخيا كونه أول انتصار له في بطولة الخليج.

 

 

 

وسجل إبراهيم الختال لاعب البحرين هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41 لتصبح النتيجة 1-0 لصالح اليمن.

وفي الدقيقة 63 تعادل البحرين عن طريق محمد سعد الرميحي.

وفي الدقيقة 89 سجل هارون الزبيدي الهدف الثاني لليمن.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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