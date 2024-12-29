عقب المشاركة بهذا الأمر .. وزير الأوقاف والإرشاد يغادر العاصمة المصرية - أخبار كلمتك

قال وزير الأوقاف والإرشاد : نغادر العاصمة المصرية القاهرة في طريق العودة إلى عاصمتنا المؤقتة عدن، بعد إتمام المشاركة بعون الله وتوفيقه في اجتماع الجمعية العمومية ومجلس إدارة اتحاد الأوقاف العربية الذي شهد أطروحات حول سبل تعزيز التعاون العربي في مجالات الأوقاف والتأكيد على دورها في التنمية وخدمة المجتمع.

واضاف محمد عيضة: في كلمة اليمن، جرى الحديث بالتأكيد عن الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية للحفاظ على الأوقاف رغم التحديات التي تواجهها البلاد نتيجة حرب المليشيا الحوثية المدعومة من النظام الإيراني وتداعياتها الكارثية على مختلف المستويات والأصعدة.

وتابع: المؤتمر مثل فرصة مواتية أيضًا للتذكير بجرائم مليشيات الحوثي الإرهابية في تدمير الأوقاف في بلادنا لا سيما في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها والعبث بها وتسخير الأوقاف لخدمة أجنداتها التدميرية وحربها العبثية وتمويل عدوانها على شعبنا اليمني وحرمان المجتمع من أحد أهم موارده الاقتصادية والتنموية.

واختتم: كل الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا على كرم الضيافة وحسن الاستقبال وعلى دورها الكبير في تعزيز التعاون العربي المشترك وبحث آليات الاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات الأوقاف لدى الدول العربية.