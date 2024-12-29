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عمرو أديب عن تطوير مصانع الغزل والنسيج: مفيش أحسن من الفوطة والملاية المصرية - أخبار كلمتك

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عمرو أديب عن تطوير مصانع الغزل والنسيج: مفيش أحسن من الفوطة والملاية المصرية - أخبار كلمتك

عمرو أديب عن تطوير مصانع الغزل والنسيج: مفيش أحسن من الفوطة والملاية المصرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:06 صباحاً - عبر الإعلامي عمرو أديب، عن سعادته وفخره بافتتاح المرحلة الأولى من تطوير مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر» مساء السبت: «ما زلت أرى أن القطن المصري والصناعة المحلية الخاصة بالقطن المصري في كل الأشكال والمنتجات الأفضل في العالم».

وتابع أديب: «تطوير مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، من الحاجات اللي أنا أرى فيها المال الحلال، استثمار حلال، وإنجاز يسعد كل مصري».

وأضاف عمرو أديب، أنه يشعر بالفخر عندما يرى شيئا مكتوبًا عليه قطن مصري، معلقا: «مفيش زي ولا أحسن من الفوطة المصرية، البشكير المصري، اشتري فوطة أو ملاية من أي دولة في العالم من سويسرا من إيطاليا، وشوف الفرق، إحنا حاجة تانية».

وأشار الإعلامي عمرو أديب: «إلى أن المحلة الكبرى مانشستر الشرق، وشكل البلد نفسها والمداخن، ودائما كان عندي فخر كبير بالمحلة، وعندي حتى الآن هوس بالقطن المصري».

وأوضح أن جذور عائلته تعود إلى مدينة المحلة الكبرى، لافتا إلى ارتباطه الكبير بالمحلة وكل ما يتعلق بها، رغم أنه لم يعش هناك لفترة طويلة.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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