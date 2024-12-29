اليوم.. المدارس تبدأ في عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:06 صباحاً - امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي المبدئية.. تبدأ المدارس الابتدائية في كافة المحافظات، في عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي المبتدئية، اليوم الأحد 29 ديسمبر الجاري.

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وطبقًا للمواعيد التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تستمر امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي المبدئية حتى يوم الأحد المقبل الموافق 5 يناير.

امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي المبدئية

وأقرت وزارة التربية والتعليم، عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي نهائية، والتي تبدأ من يوم الخيمس الموافق 16 يناير وتستمر حتى يوم الخميس الذي يليه والموافق 23 من نفس الشهر.

الهدف من امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وأوضحت الوزارة، أن الهدف من عقد وإجراء امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي، هو هو قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطلاب، وفقاً للقرار الوزاري الخاص بنظام التقييم للمرحلة الابتدائية

طريقة عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وأشارت الوزارة، إلى أنه يتم عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي شفويًا وتحريريًا ومهاريًا، على أن يتولى المعلم مهمة وضع أسئلة امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي.

نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وأضافت الوزارة، أنه يتم تقييم الطلاب في امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي المبدئية في صورة «اجتاز أو لم يجتاز»، مشددة على عدم الإفصاح عن أي معلومات عن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي إلا بقرار منها.

تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي

وأكدت الوزارة، أنه يتم تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 يوميًا عقب انتهاء عقد الامتحانات، حتى لا يتأخر تصحيح أي مادة لوقت آخر مهما كانت الظروف، مؤكدة على المعلمين بعدم المغادرة إلا بعد انتهاء التصحيح وتسليم الأوراق للكنترول.