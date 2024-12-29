الرياضة - 10:16 - «لا تريد الظهور الآن».. مصدر يؤكد خروج سما المصري من السجن بعد قضاء فترة العقوبة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 10:16 صباحاً - سما المصري.. أنهت الفنانة الاستعراضية سما المصري، إجراءات خروجها من السجن، بعد انتهاء فترة العقوبة الموقعة عليها على خليفة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكشف مصدر مطلع على سير القضية، لـ كلمتك أنه تم الإفراج عن سما مصري بشكل رسمي في يوم 26 ديسمبر 2024، بعدما قضت مدة العقوبة المقررة عليها بالحبس 4 سنوات ونصف، لافتا إلى أنها الآن في منزلها، وأنه بناءً على حديثه معها فإنها تريد الاختفاء لمدة أسبوع كي تستريح من فترة الحبس، ثم تعود مرة أخرى للظهور الإعلامي والحديث عن مستقبلها.

حبس سما المصري

كان النائب العام، قد أمر بحبس الراقصة سامية أحمد عطية عبد الرحمن، الشهيرة بـ «سما المصري»، وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع فيديو مصورة لها خادشة للحياء العام، ومخالفة للقيم والعادات، حيث كانت تتعمد ارتكاب أفعال فاضحة، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، وتعديها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري.

طلب بإخلاء سبيل سما المصري

وتقدم محامي سما المصري، بطلب إلى محكمة القضاء الإداري بإخلاء سبيلها بعدما نفذت الطاعنة 3 أحكام قضائية أبرزها، إدانتها بالتعدي على القيم والمبادئ الأسرية والمجتمعية، والسب والقذف، مشيرًا إلى أنها نفذت 3 أحكام قضائية منها حكم بالحبس سنتين في القضية رقم 214 لسنة 2020 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة والمقيدة برقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادي القاهرة والصادر بجلسة 7/9/2020 من محكمة جنح مستأنف اقتصادي القاهرة.

وأوضح محامي سما المصري، أنها عوقبت أيضًا حضوريا بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، ووضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين.