الصحة العالمية: مستشفى كمال عدوان خارج الخدمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن مستشفى كمال عدوان صار خاليا عقب عملية عسكرية إسرائيلية أدت إلى خروج آخر مرفق صحي كبير في شمال قطاع غزة عن الخدمة.

الصحة العالمية عن مستشفى كمال عدوان:صار خاليا

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن "مستشفى كمال عدوان صار خاليا الآن، بعدما نُقل مساء الجمعة 15 مريضا في حال حرجة و50 من مقدمي الرعاية و20 من العاملين في مجال الصحة إلى المستشفى الإندونيسي الذي يفتقر إلى المعدات والإمدادات اللازمة لتوفير الرعاية الكافية".



وقالت المنظمة إنها فقدت الاتصال بمدير المستشفى حسام أبو صفية.

عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة

وتشن القوات الإسرائيلية عملية عسكرية واسعة في شمال قطاع غزة منذ 6 أكتوبر الماضي، تقول إنها تهدف إلى منع حماس من إعادة تجميع قواها في ظل الحرب المتواصلة منذ أكتوبر 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.