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الصحة العالمية: مستشفى كمال عدوان خارج الخدمة - أخبار كلمتك

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الصحة العالمية: مستشفى كمال عدوان خارج الخدمة - أخبار كلمتك

الصحة العالمية: مستشفى كمال عدوان خارج الخدمة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 07:20 مساءً - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن مستشفى كمال عدوان صار خاليا عقب عملية عسكرية إسرائيلية أدت إلى خروج آخر مرفق صحي كبير في شمال قطاع غزة عن الخدمة.

الصحة العالمية عن مستشفى كمال عدوان:صار خاليا 

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن "مستشفى كمال عدوان صار خاليا الآن، بعدما نُقل مساء الجمعة 15 مريضا في حال حرجة و50 من مقدمي الرعاية و20 من العاملين في مجال الصحة إلى المستشفى الإندونيسي الذي يفتقر إلى المعدات والإمدادات اللازمة لتوفير الرعاية الكافية".


وقالت المنظمة إنها فقدت الاتصال بمدير المستشفى حسام أبو صفية.

عملية  عسكرية واسعة في قطاع غزة

وتشن القوات الإسرائيلية عملية عسكرية واسعة في شمال قطاع غزة منذ 6 أكتوبر الماضي، تقول إنها تهدف إلى منع حماس من إعادة تجميع قواها في ظل الحرب المتواصلة منذ أكتوبر 2023.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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