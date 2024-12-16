عاجل : وصول قيادات كبيرة بالإنتقالي لهذه المحافظة ! - أخبار كلمتك

عاجل : وصول قيادات كبيرة بالإنتقالي لهذه المحافظة ! - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. لحظة وصول قيادات كبيرة من المجلس الانتقالي إلى هذه المحافظة - أخبار كلمتك

شاهد بالصور .. لحظة وصول قيادات كبيرة من المجلس الانتقالي إلى هذه المحافظة - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يلتقي بوفد المعهد الأوروبي للسلام - أخبار كلمتك

الرئيس علي ناصر محمد يلتقي بوفد المعهد الأوروبي للسلام - أخبار كلمتك

مدبولي يُتابع موقف أعمال تطوير مدينة رأس الحكمة، وإعادة تسكين العائلات في هذه المنطقة - أخبار كلمتك

مدبولي يُتابع موقف أعمال تطوير مدينة رأس الحكمة، وإعادة تسكين العائلات في هذه المنطقة - أخبار كلمتك

البيئة تعلن نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي - أخبار كلمتك

البيئة تعلن نجاح برنامج التحكم في التلوث الصناعي - أخبار كلمتك

تخريج الدورة الثانية من المعينين بالهيئات القضائية بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة العدل  - أخبار كلمتك

تخريج الدورة الثانية من المعينين بالهيئات القضائية بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة العدل  - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة توقع مذكرة تفاهم مع مختبر خلايا السرطان بـ"أكسفورد" - أخبار كلمتك

جامعة القاهرة توقع مذكرة تفاهم مع مختبر خلايا السرطان بـ"أكسفورد" - أخبار كلمتك

انطلاق مسابقة التحدث باللغة الكورية بألسن عين شمس - أخبار كلمتك

انطلاق مسابقة التحدث باللغة الكورية بألسن عين شمس - أخبار كلمتك

التموين تنظم سوق اليوم الواحد في طنطا - أخبار كلمتك

التموين تنظم سوق اليوم الواحد في طنطا - أخبار كلمتك

قبل جلسة التوقيع، تفاصيل عقد جروس مع الزمالك - أخبار كلمتك

قبل جلسة التوقيع، تفاصيل عقد جروس مع الزمالك - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الكرملين: لم نحسم مصير القواعد الروسية في سوريا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الكرملين: لم نحسم مصير القواعد الروسية في سوريا - أخبار كلمتك

الكرملين: لم نحسم مصير القواعد الروسية في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 16 ديسمبر 2024 01:00 مساءً - أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن روسيا لم تتخذ أي قرارات نهائية بشأن مستقبل قواعدها العسكرية في سوريا، مشيرًا إلى أن حوارًا يجري مع القوى المسيطرة على الوضع في البلاد لبحث مصير هذه القواعد.

 روسيا لم تتخذ قرارات بشأن مستقبل قواعدها العسكرية في سوريا 

وأكد المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن الوجود الروسي في سوريا مرتبط بمصالح استراتيجية، مشددًا على أن أي قرارات مستقبلية بشأن هذه القواعد ستعتمد على التطورات السياسية والأمنية داخل سوريا.


وأوضح أن الحوار مع الأطراف المعنية يهدف إلى ضمان استقرار الوضع في البلاد وتحديد دور روسيا بما يتماشى مع مصالحها ومصالح الشعب السوري.

 

سوريا تغييرات جذرية على المستويين السياسي والعسكري بسوريا 


تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه سوريا تغييرات جذرية على المستويين السياسي والعسكري، مما يثير تساؤلات حول موقف  من الوجود طويل الأمد في المنطقة، خاصة في ظل الضغوط الدولية والإقليمية لإعادة ترتيب الأولويات داخل البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

استنفار أمني في تل أبيب بعد الإبلاغ عن وجود قنبلة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق