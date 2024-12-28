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إسرائيل تسمح بنشر معلومات جديدة حول اغتيال إسماعيل هنية في طهران - أخبار كلمتك

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إسرائيل تسمح بنشر معلومات جديدة حول اغتيال إسماعيل هنية في طهران - أخبار كلمتك

إسرائيل تسمح بنشر معلومات جديدة حول اغتيال إسماعيل هنية في طهران - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 28 ديسمبر 2024 11:20 مساءً - قالت "القناة 12" العبرية مساء اليوم السبت، إن الرقابة العسكرية الإسرائيلية، سمحت بنشر معلومات جديدة حول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران.

نشر معلومات جديدة حول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس

وأوضحت أنه تم رصد هنية وهو يرتاد الموقع ذاته بطهران مرات عدة ويبقى في الغرفة نفسها.

وأشار إلى أن الموساد اغتال هنية بواسطة قنبلة وضعت في غرفته بحيث لا تؤدي إلى مقتل أحد غيره.

تفاصيل عملية اغتيال هنية 

وتابعت: القنبلة وضعت في غرفة هنية قبل بدء مراسم تسلم الرئيس الإيراني الجديد منصبه.

كما أشارت إلى أنه ليلة اغتيال هنية تعطل مكيف غرفته وهو ما كان سيؤدي لإلغاء المهمة لكن الإيرانيين أصلحوه.

وأوضحت أن عملية اغتيال هنية كانت من الأخطر والأكثر حساسية في تاريخ المخابرات، فهنية كان أحد المشاركين في التخطيط للهجوم على إسرائيل.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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