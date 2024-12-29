ميرنا نور الدين حبيبة أحمد العوضي في "فهد البطل" برمضان 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:15 مساءً - تواصل الفنانة ميرنا نور الدين تصوير أحداث دورها في مسلسل فهد البطل الي تقف خلاله أمام الفنان احمد العوضي، وتلعب شخصية حبيبته التي نشأ معها في قريته ولكن والدها يرفض زواجه منها.

وتجسد ميرنا نور الدين شخصية فتاة تعمل على “تروسيكل” وتذهب لورشة الرخام التي يعمل فيها “فهد” الذى يقوم بدوره الفنان أحمد العوضي.

تفاصيل مسلسل فهد البطل

وتشهد الحلقات الأولى من مسلسل فهد البطل الذي يقوم به الفنان أحمد العوضي والمقرر عرضه خلال سباق رمضان 2025، مشادات كلامية بين "راوية" التي تلعب دورها الفنانة نسرين آمين وهي شقيقة "فهد البطل" الشخصية التي يقدمها أحمد العوضي.

وبعد التطاول على شقيقة فهد يعلم بالأمر من أحد سكان العمارة مما يجعله يدخل في مشاجرة مع الآخرين ويدخل السجن علي أثرها، ويتم التصالح والخروج في نفس الحلقة.

وتلعب دور البطولة النسائية أمامه ثلاث نجمات في مقدمتهم الفنانة سارة سلامة التي وافقت بشكل مبدئي علي المشاركة في العمل، وبجانبها كل من الفنانة ياسمين رئيس والفنان ميرنا نور الدين.

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