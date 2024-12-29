اللقطات الأولى لتحطم طائرة في كوريا الجنوبية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 04:40 صباحاً - ارتفع عدد ضحايا تحطم طائرة على متنها 181 شخصًا في مطار موان جنوبي غرب كوريا الجنوبية، ما أسفر عن سقوط ما لا يقلّ عن 28 ضحية بين قتيل وجريح، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للحظة تحطم الطائرة فى مطار موان جنوبي غرب كوريا الجنوبية.

— AZ Intel (@AZ_Intel_) https://twitter.com/AZ_Intel_/status/1873174325970518084?ref_src=twsrc%5Etfw

وقالت الوكالة إنّ "175 راكبا، وطاقمًا من 6 أفراد، كانوا على متن الطائرة التي تحطّمت في مطار موان"، مشيرة إلى أنّ الحادث أسفر عن سقوط 28 ضحية بين قتيل وجريح.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم العثور على شخص واحد على قيد الحياة، وإن مهمة الإنقاذ لا تزال مستمرة، وفق ما نقلت "رويترز".

ووفق مسئول بمطار موان فإنه تم رفع حالة الطوارئ، وإخماد الحريق الذي اندلع جرّاء الحادث.

وتحدثت تقارير عن أن الحادث وقع بسبب تعطل في عجلات الهبوط الخاصة بالطائرة.

وكانت الطائرة عائدة من تايلاند ووقع الحادث في أثناء هبوطها بالمطار الذي يقع على بعد 288 كيلومترا جنوب غرب سيول.

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