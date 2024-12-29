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اللقطات الأولى لتحطم طائرة في كوريا الجنوبية (فيديو) - أخبار كلمتك

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اللقطات الأولى لتحطم طائرة في كوريا الجنوبية (فيديو) - أخبار كلمتك

اللقطات الأولى لتحطم طائرة في كوريا الجنوبية (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 04:40 صباحاً - ارتفع عدد ضحايا تحطم طائرة على متنها 181 شخصًا في مطار موان جنوبي غرب كوريا الجنوبية، ما أسفر عن سقوط ما لا يقلّ عن 28 ضحية بين قتيل وجريح، بحسب ما أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للحظة تحطم الطائرة فى مطار موان جنوبي غرب كوريا الجنوبية.

— AZ Intel (@AZ_Intel_) https://twitter.com/AZ_Intel_/status/1873174325970518084?ref_src=twsrc%5Etfw

وقالت الوكالة إنّ "175 راكبا، وطاقمًا من 6 أفراد، كانوا على متن الطائرة التي تحطّمت في مطار موان"، مشيرة إلى أنّ الحادث أسفر عن سقوط 28 ضحية بين قتيل وجريح.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم العثور على شخص واحد على قيد الحياة، وإن مهمة الإنقاذ لا تزال مستمرة، وفق ما نقلت "رويترز".

ووفق مسئول بمطار موان فإنه تم رفع حالة الطوارئ، وإخماد الحريق الذي اندلع جرّاء الحادث.

وتحدثت تقارير عن أن الحادث وقع بسبب تعطل في عجلات الهبوط الخاصة بالطائرة.

وكانت الطائرة عائدة من تايلاند ووقع الحادث في أثناء هبوطها بالمطار الذي يقع على بعد 288 كيلومترا جنوب غرب سيول.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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