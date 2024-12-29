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تعرف على مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس مصر - أخبار كلمتك

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تعرف على مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس مصر - أخبار كلمتك

تعرف على مواعيد مباريات دور الـ 32 في كأس مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:15 مساءً - اعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الHحد مواعيد مباريات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر موسم 2024 /2025. 

 مواعيد مباريات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر موسم 2024/2025

 مواعيد مباريات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر موسم 2024/2025

نتائج قرعة دور الـ32 بكأس مصر

وأسفرت قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر لموسم 2023 - 2024، التي أقيمت امس بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة عن المواجهات الآتية:

بيراميدز × المنصورة 

بتروجيت × المقاولون العرب  

إنبي × حرس الحدود 

الإسماعيلي × طنطا 

غزل المحلة × الفائز من سبورتنج والحمام × 

فاركو × الترسانة

البنك الأهلي × بترول أسيوط

المصري × وادي دجلة

الزمالك × الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة 

مودرن سبورت × الفائز من المصرية للإتصالات والشمس 

سموحة × منتخب السويس

زد إي سي × ديروط

سيراميكا كليوباترا × لافيينا 

طلائع الجيش × الأولمبي 

الجونة × القناة 

الاتحاد السكندري × تيم إف سي

الأهلي خارج منافسات كأس مصر

وتشهد مسابقة كأس مصر في الموسم الحالي غياب النادي الأهلي، بقرار عقابي من لجنة المسابقات باتحاد الكرة، بعد اعتذاره عن استكمال المسابقة في النسخة الماضية من دور الـ 16، ليتم استبعاده من المسابقة هذا الموسم وتغريمه مليون جنيه تنفيذا للائحة البطولة.

بيراميدز حامل اللقب

ويحمل بيراميدز لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، عقب فوز في المباراة النهائية على زد إف سي بهدف مقابل لا شيء، في مباراة أقيمت على ملعب برج العرب. 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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