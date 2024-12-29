الخطيب: الترويج لـ 276 منتج مصري من خلال هيئة تنمة الصادرات في 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:15 مساءً - أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود هيئة تنمية الصادرات خلال عام 2024، مشيرًا إلى أنه تم الترويج الإلكتروني لـ (276) منتج مصري وذلك من خلال البوابة الالكترونية للهيئة في عدة صناعات تصديرية مختلفة.

وأضاف الخطيب انه تم خلال عام 2024

- توزيع (2261) فرصة تجارية مباشرة على الشركات المصرية المسجلة بالبوابة الإلكترونية للهيئة مصنفة وفقًا للقطاعات التصديرية المختلفة.

- طرح (320) مناقصة دولية من خلال البوابة الالكترونية للهيئة.

- تنظيم ورشتي عمل بين هيئة تنمية الصادرات والغرفة التجارية بمحافظة دمياط في إطار سعي هيئة لتنمية الصادرات لنشر الوعي التصديرى للمصدرين، والنفاذ إلى الأسواق الخارجية في مجالات اساسيات التصدير لدول العالم، والسوق الأفريقي.

- توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية (الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات) وحكومة دولة الكويت (الهيئة العامة الصناعية) في مجال تنمية الصادرات الصناعية.

- الترويج لفعاليات معرض الصين الدولي للاستيراد بشنغهاي بدولة الصين، والذى عقد خلال الفترة من 5-10 نوفمبر 2024 من خلال موقع بوابة الصادرات المصرية.

- إعداد (7) دراسات في عدة قطاعات تصديرية مختلفة بهدف مساعدة مجتمع رجال الاعمال من المصدرين واضافتهم على موقع بوابة الصادرات المصرية بهيئة تنمية الصادرات expoegypt.gov.eg

- إعداد (9) ملفات تعريفية مختلفة country profile لدول ايطاليا والعراق والامارات العربية المتحدة واسبانيا وليبيا وروندا والجزائر وتنزانيا والبحرين وتم اضافتها على موقع بوابة الصادرات المصرية بهيئة تنمية الصادرات expoegypt.gov.eg بهدف مساعدة مجتمع رجال الأعمال من المصدرين وبما يسهم في دخول الشركات لأسواق تصديرية جديدة بهدف العمل على زيادة الصادرات المصرية.

- الرد على (61) من الاستفسارات الواردة عن طريق البريد الالكتروني وموقع الهيئة.

- تقديم الدعم الفني ل (6) من الشركات المصرية في مجال الصناعات الغذائية والأثاث.

- مقابلة (72) شركة لشرح خدمات الهيئة والاسواق المستهدفة.

- الإعلان والترويج للفعاليات والبعثات الترويجية من خلال موقع بوابة الصادرات المصرية بهدف اشراك الشركات المصرية بتلك الفعاليات الخارجية، بما يسهم في اتمام التعاقدات التصديرية وتنشيط وتنمية الصادرات المصرية.

تعزيز الصادرات المصرية

واستعرض الخطيب إنجازات الوزارة ومختلف هيئاتها وقطاعاتها التابعة والهادفة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2024.

الاستثمار تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية

وقال الوزير: إن وزارة الاستثمار تستهدف العمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.

الدولة تستهدف الوصول بالصادرات الى 145 مليار دولار سنويًّا

وأضاف الخطيب أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات الى 145 مليار دولار سنويا.

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