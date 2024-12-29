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ترشيح عبد الرحمن أبو زهرة لجائزة النيل 2024، تكريمًا لمسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع - أخبار كلمتك

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ترشيح عبد الرحمن أبو زهرة لجائزة النيل 2024، تكريمًا لمسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع - أخبار كلمتك

ترشيح عبد الرحمن أبو زهرة لجائزة النيل 2024، تكريمًا لمسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:15 مساءً - في إطار احتفاء مصر بمبدعيها في مختلف المجالات، أقر مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، مؤخرًا ترشيحات كليات ومعاهد الجامعة لجوائز الدولة لعام 2024 ولقد تم ترشيح الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة لجائزة النيل للمبدعين المصريين.

ويأتي هذا الترشيح تكريمًا لمسيرة عبد الرحمن أبو زهرة الفنية الثرية والمليئة بالعطاء، والتي ساهم فيها بفاعلية في إثراء الثقافة والفن المصري والعربي. من خلال تقديم مجموعة من الأدوار المتميزة في المسرح والسينما والتلفزيون، حتى أصبح أبو زهرة علامة فارقة في عالم الفن، ونجح في أن يترك بصمة لا تُنسى في الذاكرة الفنية لجمهوره.    

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بدايات عبد الرحمن أبو زهرة الفنية

والفنان عبد الرحمن أبو زهرة ولد في دمياط في 8 مارس 1934، ولقد قرر أن يدخل عالم الفن من خلال الدراسة حيث التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج فيه عام 1958، وبعدها انتقل للعمل كموظف بوزارة الحربية، ثم انتقل إلى المسرح القومي ليتم تعيينه كممثل به.

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أبرز أعمال عبد الرحمن أبو زهرة 

للفنان عبد الرحمن أبو زهرة مشاركات متميزة في عالم المسرح على امتداد مسيرته الفنية، ومن أبرز الأعمال التي شارك بها مسرحية عودة الشباب للأديب الكبير توفيق الحكيم، كما شارك في مسرحية بداية ونهاية عن قصة نجيب محفوظ بعدما اعتذر عنها عمر الحريري، وبعدها شارك بمسرحية المحروسة بعد وفاة صلاح سرحان، وتوالت أعماله المسرحية منها "أقوى من الزمن"و"قريب وغريب". 

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وعلى صعيد التليفزيون، لمع أبو زهرة بشكل لافت وحقق شهرة واسعة من خلال مشاركته في مجموعة من المسلسلات التاريخية والاجتماعية المميزة، من أبرز أعماله التليفزيونية "الملك فاروق"، و"من أطلق الرصاص على هند علام"و"العميل 1001"، فضلًا عن مسلسلات “سمارة” و"جحا المصري" وغيرها من الأعمال الناجحة.

ولا يمكن نسيان شخصيته الأيقونية “المعلم سردينة” في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي التي لا تزال خالدة في وجدان الجمهور المصري والعربي حتى يومنا هذا.

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أما في السينما، فقد شارك في العديد من الأفلام التي نالت إعجاب النقاد والجمهور على حد سواء، من بين أشهر الأفلام التي شارك بها "الجزيرة" و"حب البنات" و"بئر الحرمان" و"الحاسة السابعة"، في كل من هذه الأعمال، قدم أبو زهرة أداءً مميزًا، مبرزًا قدراته التمثيلية وموهبته في تجسيد شخصيات متنوعة

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حكايات عبد الرحمن أبو زهرة مع الدبلجة 

بالإضافة إلى نجاحاته الكبيرة في مجال التمثيل، تميز الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بموهبته الفائقة في الأداء الصوتي، حيث قدم عدة أدوار في أفلام الرسوم المتحركة التي نالت شهرة واسعة، ومن أبرز هذه الأدوار، قيامه بأداء شخصية هاتسو في فيلم The Genie Family عام 1969، كما قدم شخصية جعفر في النسخة العربية من فيلم "علاء الدين" عام 1992، والتي أحبها الجمهور العربي. 

كما أبدع في أداء شخصية "الأسد سكار" في النسخة العربية من فيلم "الأسد الملك" الذي أنتجته شركة ديزني عام 1994، ليمنح هذا الدور صوتًا مميزًا يعكس الشر والكاريزما التي تميز الشخصية، ولقد حصل على جائزة من ديزني نظير تميزه هذا، وتم اختياره كأفضل ممثل قدم صوت الشخصية في النسخ المدبلجة.

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ولقد نجح أبو زهرة في هذه الأدوار بالقدرة على نقل المشاعر والأحاسيس بعمق، مما جعله واحدًا من أبرز نجوم الأداء الصوتي في العالم العربي، وساهم في تقديم هذه الأفلام بطريقة جعلت لها طابعًا خاصًا لدى المشاهدين.    

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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