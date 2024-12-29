«التعليم»: بدء تدريبات التأهيل التربوي والبدني والذهني بمسابقة المعلمين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 29 ديسمبر 2024 02:16 مساءً - وظيفة معلم مساعد.. أعلنت مديرية التربية والتعليم التابعة لمحافظة الجيزة، بدء تدريبات التأهيل التربوي والبدني والذهني للمرشحين والمتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد ضمن مسابقة 30 ألف معلم «الدفعة الرابعة».

بدء تدريبات التأهيل التربوي بمسابقة المعلمين

أوضحت المديرية التعليمية، بدء التدريبات للمرشحين المعلن أسمائهم والمجتزين الاختبار الإلكتروني لشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمسابقة 30 ألف معلم الدفعة الرابعة، من يوم السبت المقبل الموافق 4 يناير 2025 في تمام الساعة 1 ظهرًا بقاعة رقم 1.

تدريبات التأهيل التربوي والتأهيل البدني

وأكدت المديرية، في بيان لها، أنه يجب على كل مرشح للتدريب الذين اجتازوا الاختبار الإلكتروني بمسابقة المعلمين، الحضور إلى الإدارة التعليمية التي يقع بها محل سكنة المدون ببطاقة الرقم القومي، حسب الأماكن المحددة لكل إدارة بالجدول المنشور، بالإضافة إلى استكمال البيانات من خلال الرابط الإلكتروني المخصص.

شروط القبول في مسابقة 30 ألف معلم

- أن يكون مصري الجنسية.

- أن يكون حسن السيرة.

- أن يكون حسن السمعة.

- أن يكون حاصلا على مؤهل تربوي عالي.

- أن يكون حاصلا على دبلوم تربوي «خريجي الكليات الأخرى غير كلية التربية».

- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن تقدير مقبول فأعلى.

- اجتياز الاختبارات المطلوبة.

- اجتياز التدريبات التابعة لوزارة التربية والتعليم.

- ألا يزيد عمره عن 40 عامًا من تاريخ الإعلان عن المسابقة.

- ألا يكون قد حكم على المتقدم بعقوبة جنائية أو بعقوبة.

- ألا يكون قد تم فصل المتقدم من الخدمة بحكم تأديبي نهائي، إلا إذا مضت 4 سنوات على الأقل.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

- يتم التقديم ضمن محل الإقامة الموثق في بطاقة الرقم القومي.