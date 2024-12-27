الرياضة - 08:46 - بكام عيار 21؟.. سعر الذهب اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 27 ديسمبر 2024 08:46 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. استقر سعر الذهب في محلات الصاغة بمصر، صباح اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، مقارنة بآخر تحديث له، ليستقر سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 3740 جنيهًا للبيع، 3720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 27 ديسمبر سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4274.25 جنيه 4251.5 جنيه عيار 22 3918 جنيها 3897.25 جنيه عيار 21 3740 جنيها 3720 جنيها عيار 18 3205.75 جنيه 3188.5 جنيه عيار 14 2493.25 جنيه 2480 جنيها عيار 12 2137.25 جنيه 2125.75 جنيه

سعر الذهب اليوم الجمعة 27 ديسمبر

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4274.25 جنيهًا للبيع، 4251.5 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 استقرارا داخل محلات الصاغة عند 3918 جنيهًا للبيع، 3897.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر عند 3740 جنيهًا للبيع، 3720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3205.75 جنيهًا للبيع، 3188.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

استقر سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي عند 2493.25 جنيهًا للبيع، 2480 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر ثباتا عند 2137.25 جنيهًا للبيع، 2125.75 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من الاستقرار عند 1602.75 جنيه للبيع، 1594.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

واستقر سعر الجنيه الذهب صباح اليوم الجمعة ليسجل 29920 جنيهًا للبيع، 29760 جنيهًا للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر 2617.96 دولار للبيع، و2616.57 دولار للشراء.