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الرياضة - 09:26 - جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابط من لواء جولاني و5 جنود وإصابة 4 آخرين في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:26 - جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابط من لواء جولاني و5 جنود وإصابة 4 آخرين في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:26 - جيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل ضابط من لواء جولاني و5 جنود وإصابة 4 آخرين في جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:26 مساءً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل ضابط، قائد فصيل في الكتيبة 51 لواء غولاني و5 جنود واصابة 4 آخرين خلال المعارك جنوب لبنان اليوم.

وفي السياق، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن قوة من جولاني وقعت في كمين لحزب الله، ما خلّف مقتل ضابط و5 جنود آخرين ووقوع عدد من الجرحى.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت مقتل 7 جنود إسرائيليين في انهيار مبنى فجرته بهم المقاومة في إحدى القرى الأمامية عند الحدود اللبنانية، اليوم الأربعاء.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام عبرية، بانهيار مبنى على جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوبي لبنان.

وتتجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ صباح اليوم، وذلك بعد إنذار إسرائيلي بالإخلاء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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