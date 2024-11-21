ذكريات مواطن عن حرب أكتوبر، جديد هيئة قصور الثقافة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 11:27 صباحاً - يصدر قريبًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة كتاب "ذكريات مواطن عن حرب أكتوبر" للواء أركان حرب متقاعد علي علاء الدين، ضمن سلسلة العبور.

كتاب ذكريات مواطن عن حرب أكتوبر

يلقي الكتاب الضوء على حرب أكتوبر في شكل قصصي من خلال سرد لذكريات مواطن شارك فيها، وشهد الأحداث الوطنية والحروب التي وقعت قبلها؛ حتى يعرف أولادنا وأحفادنا ماذا قدم الآباء والأجداد في حرب أكتوبر من تضحيات وبطولات، وماذا جرى لهم في الحروب السـابقة لها.

ويتناول الكتاب الأحداث المتشابكة والمؤثرة خلال أكثر من ثلاثة عقود، بدءا من قرار الرئيس جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس ودخولنا حرب عام 1956، مرورا بتجربة الوحدة مع سوريا الشقيقة في عام 1958، ثم وقوع الانفصال في عام 1961، وانعطافًا على حرب اليمن عام 1962 التي استمرت خمس سنوات، تأييدا للثورة اليمنية، وحتى وقوع نكسة عام 1967 المؤلمة، وصولا إلى انتصارنا فى حرب أكتوبر 1973 تحت قيادة الرئيس أنور السادات، وانسحاب القوات الإسرائيلية في الخامس والعشرين من أبريل عام 1982، بعد خمسة عشر عاما من الاحتلال، وأخيرًا عودة طابا إلى أرض الوطن، ورفع الرئيس مبارك علمنا عليها عام 1989، بعد سبع سنوات من المعارك التفاوضية الصعبة، التي لا تقل ضراوة عن معارك ميادين القتال.

لا تُمثل "ذكريات مواطن عن حرب أكتوبر" حالة شخصية أو سيرة ذاتية، كما لا تُعتبر مذكّرات، بل ذكريات جيل كامل، عاش هذه الفترة بحلوها ومرّها من الهزيمة، وحتى تحقيق النصر واستعادة سيناء المحتلة. والأحداث والبطولات الواردة فى الذكريات حقيقية، لكن الأسماء من وحي الخيال، وتعكس دور المواطن المصرى المقاتل في تحقيق هذا الانتصار، رغم حالة اليأس التى مررنا بها والضغوط الخارجية التى تعرضنا لها، وتُبرز كيف كان الإنجاز عظيما وصفحة مشرقة فى تاريخ الشعب المصري، خاصة أنها الحرب الوحيدة عبر تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي التي حققنا فيها انتصارا، واستعدنا كرامتنا وكبرياءنا بعد سلسلة من الهزائم في ثلاثة حروب سابقة، زُج فيها بقواتنا المسلحة فى ميادين القتال دون تخطيط أو إعداد، وعدم وجود خطة واضحة لقواتنا في سيناء، فلم يصدر لها توجيه سياسي عسكري، ولم تراع القرارات السياسية إمكانياتنا وقدراتنا القتالية، فكانت النتائج مؤلمة والآثار موجعة.

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