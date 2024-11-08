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مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 7.. مواعيد العرض على watch it (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 7.. مواعيد العرض على watch it (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسل 6 شهور الحلقة 7.. مواعيد العرض على watch it (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:00 مساءً - مسلسل 6 شهور الحلقة 7.. حالة من الترقب الشديد لدى قطاع كبير من الجمهور لعرض الحلقة 7 من مسلسل 6 شهور» بطولة الفنان نور النبوي على watch it، خاصة مع تصاعد الأحداث في الحلقة الماضية، حيث تتحول العلاقة بين مراد ولطيفة بعدما تواجه العديد من الأزمات.

وتستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي، مواعيد عرض الحلقة 7 من مسلسل 6 شهور».

موعد عرض مسلسل 6 شهور

مواعيد عرض مسلسل 6 شهور الحلقة 7

ومن المفترض، أن تنطلق الحلقة 7 من مسلسل 6 شهور بطولة الفنان نور النبوي، الأربعاء المقبل الموافق لـ 14 نوفمبر، في تمام الساعة الـ 11 مساء.

برومو مسلسل 6 شهور لـ نور النبوي

أبطال مسلسل 6 شهور

ويضم مسلسل 6 شهور، في بطولته بجانب نور النبوي عدد من الفنانين أبرزهم: نور إيهاب، ومجدى بدر وعدد كبير من ضيوف الشرف، حيث تجمع كل حلقة ضيف شرف مختلف عن الحلقة السابقة، والمسلسل من تأليف عمرو أبو زيد و أحمد هشام، وإخراج مصطفي سولي، ومشرف عام مصطفى العوضي، وإنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل 6 شهور

أحداث مسلسل 6 شهور

مسلسل 6 شهور، تدور في إطار اجتماعي شبابي يناقش عالم الـ “Real Estate”، ويسلط الضوء على حياة الشباب والمشاكل التي تعيق طريقهم في العمل خاصةً فترة ما بعد التخرج في الجامعة.

ويجسد نور النبوي شخصية «مراد»، الموظف في شركة عقارات، ويسعى لإثبات كفاءته وكسب ثقة مديره، لكنه يجد نفسه في منافسة قوية مع صديقته، الفنانة نور إيهاب، مما يضيف بعدًا دراميًا وتوترًا للعلاقات بينهما.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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