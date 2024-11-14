قناة عبرية: مستشارة حكومية طالبت نتنياهو بإعادة النظر في موقفه من بن غفير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:16 مساءً - ذكرت القناة 12 العبرية في تقرير لها، اليوم الخميس، أن المستشارة القانونية للحكومة أرسلت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تطالبه بإعادة النظر في موقفه من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

بايدن يمتنع عن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن إدارة بايدن درست فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش لكنها امتنعت.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية في تقريرها أن 88 نائبا ديمقراطيا دعوا بايدن في رسالة لفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش قبل مغادرته منصبه.

موقع عبري: الشاباك يحبط محاولة اغتيال بن غفير ونجله إعلام عبري: مستشارة الحكومة الإسرائيلية تطالب بإقالة بن غفير

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