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قناة عبرية: مستشارة حكومية طالبت نتنياهو بإعادة النظر في موقفه من بن غفير - أخبار كلمتك

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قناة عبرية: مستشارة حكومية طالبت نتنياهو بإعادة النظر في موقفه من بن غفير - أخبار كلمتك

قناة عبرية: مستشارة حكومية طالبت نتنياهو بإعادة النظر في موقفه من بن غفير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 14 نوفمبر 2024 11:16 مساءً - ذكرت القناة 12 العبرية في تقرير لها، اليوم الخميس، أن المستشارة القانونية للحكومة أرسلت لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تطالبه بإعادة النظر في موقفه من وزير الأمن القومي  إيتمار بن غفير.

بايدن  يمتنع عن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين أمريكيين قولهم: إن إدارة بايدن درست فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش لكنها امتنعت.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية في تقريرها أن 88 نائبا ديمقراطيا دعوا بايدن في رسالة لفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش قبل مغادرته منصبه.

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موقع عبري: الشاباك يحبط محاولة اغتيال بن غفير ونجله

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إعلام عبري: مستشارة الحكومة الإسرائيلية تطالب بإقالة بن غفير

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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