بأنشودة دينية وطبق تمر، كريم بنزيما يسترجع ذكرياته مع ريال مدريد (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 09:41 مساءً - تصدر النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، تريند موقع التواصل الاجتماعي" اكس "تويتر سابقا بعد نشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

ونشر بنزيما مساء اليوم الخميس، عبر خاصية "القصص" بحسابه الرسمي في "إنستجرام"، صورة احتفاله الشهير وهو يرفع إصبع يده إلى الأعلى، بالإضافة إلى قميص ريال مدريد وشعار دوري أبطال أوروبا، مع "طبق من التمر".

بنزيما يلعب في صفوف نادي الاتحاد، منذ صيف عام 2023، عندما انضم إليه قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وبعقد لمدة 3 مواسم حتى 30 يونيو 2026.

وتلقى ريال مدريد خسارته الثالثة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما سقط أمام ليفربول وخسر بنتيجة 0/2.

يذكر أن بنزيما ومنذ وصوله في عام 2009، فاز بـ 25 لقبًا، وقال الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد إن سجله المذهل يضم 5 ألقاب دوري أبطال أوروبا ومثلها لكأس العالم للأندية، و4 ألقاب بكأس السوبر الأوروبي ومثلها للدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

في حين فاز بنزيما بلقب كأس ملك إسبانيا 3 مرات مع الفريق الملكي، كما فاز المهاجم الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية 2022، وجائزة أفضل لاعب في العام نفسه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

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