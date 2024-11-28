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بحضور بشرى وأحمد فتحي، مهرجان الفيوم ينظم معرضا للفن التشكيلي بمشاركة النجوم - أخبار كلمتك

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بحضور بشرى وأحمد فتحي، مهرجان الفيوم ينظم معرضا للفن التشكيلي بمشاركة النجوم - أخبار كلمتك

بحضور بشرى وأحمد فتحي، مهرجان الفيوم ينظم معرضا للفن التشكيلي بمشاركة النجوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 28 نوفمبر 2024 11:29 مساءً - نظم مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة، مساء اليوم، معرضًا للفن التشكيلي ضمن برنامج الفنون المعاصرة بالمهرجان بحضور عدد كبير من النجوم ورواد المهرجان.

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مهرجان الفيوم ينظم معرضًا للفن التشكيلي 

 وتواجد في المعرض عدد من الفنانين منهم بشرى وداليا مصطفى وأحمد فتحي وسلوى محمد علي والمخرج هاني لاشين رئيس المهرجان والمخرج عمر عبد العزيز ونيرمين عامر مسؤولة المعرض، وعدد من صناع السينما العرب والنقاد والإعلاميين.

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وتضمن المعرض مجموعة من اللوحات الفنية التي رسمها نخبة من الفنانين التشكيليين من مصر والعالم وخاصة لوحات مستوحاة من وجوه الفيوم، وعبر الموجودون عن إعجابهم بمستوى اللوحات خاصة أنها لفنانين من دول مختلفة تضم ثقافات متعددة.
 


وكان مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة نظم يومًا فلسطينيًّا خاصًّا ضمن أنشطة المهرجان ضمن عروض أزياء فلسطينية وكذلك عرض لفرقة كنعان ومعرضا للمنتجات الفلسطينية وكذلك تم عرض أفلام المسافة صفر.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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