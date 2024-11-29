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قاطعته وقلت له: من أنت؟ وزير الثقافة يروي قصة أول لقاء جمعه بالفنان حسين فهمي (فيديو) - أخبار كلمتك

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قاطعته وقلت له: من أنت؟ وزير الثقافة يروي قصة أول لقاء جمعه بالفنان حسين فهمي (فيديو) - أخبار كلمتك

قاطعته وقلت له: من أنت؟ وزير الثقافة يروي قصة أول لقاء جمعه بالفنان حسين فهمي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:53 صباحاً - كشف الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، كواليس لقائه بالفنان حسين فهمي قبل انطلاق الدورة 45 من انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

مقابلة وزير الثقافة وحسين فهمي

وقال "هنو" خلال برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "أول مرة اتقابلت مع حسين فهمي في الوزارة كان الكلام جاد للغاية له علاقة بالسياسة العامة وطموحاتنا والتمويل الخاص بمهرجان القاهرة، وفي نصف الكلام قلت له، من أنت؟ مستعينًا بكلمة سعاد حسني الشهيرة في فيلم خلي بالك من زوزو".

وتابع: "عندي تقدير كبير لـلفنان حسين فهمي والطموح كان واحد والهدف كان الارتقاء بالذوق، وإعطاء وجبة جميلة وقوية للشباب وصناع الأفلام".

 

عمر مهرجان القاهرة السينمائي 

من جانبه قال الفنان حسين فهمي: "اللي فكرت فيه إن مهرجان القاهرة السينمائي عمره 45 سنة فكنت خايف جدًّا إن الشباب يعتقد إنه مهرجان عجوز، فيه مهرجانات صغيرة زي الجونة 7 سنين والبحر الأحمر 5 سنين، فقلت لأ هو فعلا عنده 45 سنة بس هو مهرجان شاب".

وتابع:"سعدت جدًّا بالأعداد الكبيرة من الشباب اللي حضرت مهرجان القاهرة خاصة بالجلسات الحوارية والورش ومشاهدة الأفلام".


ولفت: "كان يهمني واحنا بنتكلم عن القضية الفلسطينية، إننا لا نغفل بأننا مهرجان دولي وبالتالي لا نخرج عن سياق الأفلام وصناعة السينما".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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