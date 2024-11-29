قاطعته وقلت له: من أنت؟ وزير الثقافة يروي قصة أول لقاء جمعه بالفنان حسين فهمي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:53 صباحاً - كشف الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، كواليس لقائه بالفنان حسين فهمي قبل انطلاق الدورة 45 من انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

مقابلة وزير الثقافة وحسين فهمي

وقال "هنو" خلال برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون": "أول مرة اتقابلت مع حسين فهمي في الوزارة كان الكلام جاد للغاية له علاقة بالسياسة العامة وطموحاتنا والتمويل الخاص بمهرجان القاهرة، وفي نصف الكلام قلت له، من أنت؟ مستعينًا بكلمة سعاد حسني الشهيرة في فيلم خلي بالك من زوزو".

وتابع: "عندي تقدير كبير لـلفنان حسين فهمي والطموح كان واحد والهدف كان الارتقاء بالذوق، وإعطاء وجبة جميلة وقوية للشباب وصناع الأفلام".

عمر مهرجان القاهرة السينمائي

من جانبه قال الفنان حسين فهمي: "اللي فكرت فيه إن مهرجان القاهرة السينمائي عمره 45 سنة فكنت خايف جدًّا إن الشباب يعتقد إنه مهرجان عجوز، فيه مهرجانات صغيرة زي الجونة 7 سنين والبحر الأحمر 5 سنين، فقلت لأ هو فعلا عنده 45 سنة بس هو مهرجان شاب".

وتابع:"سعدت جدًّا بالأعداد الكبيرة من الشباب اللي حضرت مهرجان القاهرة خاصة بالجلسات الحوارية والورش ومشاهدة الأفلام".



ولفت: "كان يهمني واحنا بنتكلم عن القضية الفلسطينية، إننا لا نغفل بأننا مهرجان دولي وبالتالي لا نخرج عن سياق الأفلام وصناعة السينما".

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