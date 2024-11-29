أول تعيلق من أموريم بعد فوزه الأول مع مانشستر يونايتد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 03:12 صباحاً - أعرب مدرب مانشستر يونايتد، روبن أموريم، رضاه تجاه أداء فريقه رغم الصعوبات التي عانى منها خلال الفوز 3-2 على ضيفه بودو جليمت في الدوري الأوروبي.

وكانت هذه أول مباراة لأموريم كمدرب لليونايتد على ملعب أولد ترافورد، ومر فريقه الإنجليزي ببعض المصاعب بعد تأخره في النتيجة 1-2 قبل الفوز في النهاية.

وقال أموريم في تصريحات لشبكة TNT Sports "عانينا من بعض الارتباك في النهاية لمحاولة الحفاظ على النتيجة".



وتابع "اللاعبون قاموا بعمل رائع، لقد ركضوا وضغطوا وحاولوا القيام بالأشياء التي عملنا عليها في الأيام الماضية".

وحول الاستقبال الدافئ الذي تلقاه في أولد ترافورد، علق "نصف الملعب لا يعرفني، لقد جئت من البرتغال ولم أفعل شيئًا لهذا النادي حتى الآن".

ونوه "ومع ذلك، فإن جمهور أولد ترافورد جعلني أشعر وكأنني في بيتي، وسأحافظ على هذا حتى نهاية مسيرتي".

وعن المباراة، أوضح "مثل رحلة حقيقية، بدأنا بشكل جيد، لكننا عانينا بعد ذلك من هدفين، لكن عناصر المانيو تعاملوا مع الأمر بشكل جيد".

وأتم "عقلية الفريق الآن هي الاحتفاظ بالكرة، إنهم يحاولون حقًّا، وأعتقد أننا حققنا فوزًا مستحقًّا على بودو جليمت".

مانشستر يونايتد يفوز على جليمت النرويجي

فاز مانشستر يونايتد، في أول مباراة له على ملعب أولد ترافورد، تحت قيادة المدرب الجديد روبن أموريم، عندما تخطى بودو جليمت النرويجي بنتيجة 3-2 مساء الخميس، في خامس جولات الدوري الأوروبي.



أحرز أهداف اليونايتد، أليخاندرو جارناتشو (1) وراسموس هويلوند (45 و50)، فيما سجل هدفي بودو جليمت، هاكون إيفين (19) وفيليب زينكرناجال (23).

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 9 نقاط في المركز 12، فيما بقي رصيد بودو جليمت عند 7 نقاط في المركز 17.

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