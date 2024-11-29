شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خيمة نازحين ومنازل عائلات في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:57 صباحاً - استشهد اليوم الجمعة، 5 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة "الدحدوح"، قرب دوار أبو صرار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما أشار الدفاع المدني في غزة، إلى أن "طواقمه انتشلت 3 شهداء و5 إصابات جراء استهداف إسرائيلي منزلا لعائلة "نصار" مقابل مطعم بالميرا في شارع الوحدة غربي مدينة غزة".

وأضاف أن طواقمه "أنقذت حياة 4 أشخاص أصيبوا في قصف إسرائيلي آخر استهدف منزلا لعائلة "السرحي" في حي الزيتون، ونقلتهم إلى المستشفى المعمداني".

وكانت وسائل إعلام فلسطينية، أفادت فجر اليوم الجمعة باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم امرأتان وطفل وإصابة عدد من الأشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في مدينة غزة شمال القطاع.

كما أصيب 8 أشخاص إثر غارة إسرائيلية استهدفت استراحة بحرية غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الخميس، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على خان يونس، جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال خيمة للنازحين خلف مسجد أبو مطر جنوب غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد أربعة فلسطينيين بينهم طفل، وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,330 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,933 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.