نجم الأهلي يكشف خطأ الأحمر في التعامل مع إمام عاشور ويقدم طريقة مثلى لردعه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 05:36 صباحاً - أكد خالد جاد الله نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، أن الأجواء في مصر حاليًّا غير جيدة، كما أن ابتعاد المدربين المميزين يؤثر في جودة اللاعبين في مصر، موضحًا أن كان يتوقع تصرف إمام عاشور لاعب الأهلي، وكان يجب جلوسه احتياطيا منذ 9 مباريات.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "إمام عاشور كان يشعر بأنه لن يجلس بديلًا رغم تراجع مستواه، لو كان تم استبعاده من التشكيل الأساسي بعدما انخفض الأداء في وقت معين، كان سيعود بشكل أقوى، لكنه وجد نفسه يلعب وهو سيئ، فلذلك عندما جلس بديلا افتعل تلك المشكلة".

جمهور الأهلي داعم دائمًا لناديه

وأضاف: "جمهور الأهلي داعم دائمًا لناديه ضد أي شئ، وفي ظل الاحتراف وتقاضى المبالغ المالية الكبيرة، فأن العقوبة المالية هي الأفضل، لذلك لا يجب استبعاد إمام عاشور من المباريات، ولو ظل في حالة عدم التزام يظل يتدرب منفردًا ويتم خصم المزيد من الأموال، نحن نتعامل بمبدأ الاحتراف بشكل خاطئ داخل مصر، وأي لاعب لا يؤدي بالصورة المقنعة للمدرب يتم خصم مبالغ مالية منه حال التقصير في الجانب الفني أو البدني".

وأكمل: "نحن نشاهد كرة قدم قوية في أوروبا، وكل لاعب يعلم واجباته جيدًا، لكن هنا في مصر الأمور تسير بشكل خاطئ، بل أننا نفاجئ بتعيينات كثيرة في بعض الأجهزة الفنية للمنتخبات بالمجاملات".

الأهلي يعلن تغريم إمام عاشور بعد مشاجرته مع الشناوي

أعلن النادي الأهلي عن توقيع غرامة مالية علي إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد أزمته مع محمد الشناوي حارس مرمى الفريق.

وقال الأهلي في بيان رسمي: “ قرر الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي تغريم إمام عاشور مليون جنيه نظرا لما بدر منه في حق محمد الشناوي حارس مرمى الفريق”.

كواليس جديدة عن أزمة إمام عاشور في الأهلي

وظهرت كواليس وتفاصيل جديد في أزمة إمام عاشور الأخيرة في النادي الأهلي، والتي قرر على إثرها محمد رمضان المدير الرياضي والقائم بأعمال مدير الكرة، تغريم اللاعب مليون جنيه وإبعاده عن التدريبات الجماعية لمدة أسبوع على أن يتدرب منفردًا.

إمام عاشور كان لديه شعور بالغضب وانفعل بصوت مرتفع في غرفة الملابس باستاد القاهرة عقب مباراة الأهلي وستاد أبيدجان الإيفواري، الثلاثاء، في انطلاقة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

واتجه أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي نحو إمام عاشور من أجل تهدئته ووضع يده على فم إمام، لكن عاشور دفع كوكا ودخل معه في مشاجرة، وهنا تدخل محمد الشناوي قائد الفريق، وطلب من إمام أن يخفض صوته ولا يتحدث بهذا الأسلوب، لكن إمام لم يعجبه كلام الشناوي ورد عليه بطريقة ليست جيدة وبصوت مرتفع.



محمد رمضان مدير الكرة سمع وشاهد تفاصيل الأزمة، وطلب من اللاعبين عدم الحديث، وحدد موعدًا للاجتماع بكل لاعبي الفريق صباح الأربعاء، قبل انطلاق المران، وخلال الاجتماع أبلغ محمد رمضان، إمام عاشور بأن ما بدر منه أمر ليس في محله ولن يسمح بتكراره مرة أخرى، وأخطر اللاعب بالاستبعاد من المران الجماعي لمدة أسبوع والتدريب منفردا وغرامة قدرها مليون جنيه.

وعلى إثر ذلك غادر إمام عاشور الاجتماع ورحل عن النادي، والتزم بالعقوبة، وخاض صباح أمس الخميس، تدريبا منفردا في ملعب التتش.

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