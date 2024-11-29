هويلوند: أظهرنا شخصيتنا أمام بودو جليمت في الدوري الأوروبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:18 صباحاً - أكد مهاجم مانشستر يونايتد، راسموس هويلوند، أن الفريق عانى من الصعوبات خلال الفوز 3-2 على ضيفه بودو جليمت في الدوري الأوروبي.

ورغم تقدم المان يونايتد في الدقيقة الأولى عبر جارناتشو، فقد صاحب الأرض، زمام المبادرة، بعدما تلقى هدفين، لكن هويلوند أعاد السيطرة لليونايتد، عبر تسجيل الهدفين الثاني والثالث.

وقال هويلوند في تصريحات لشبكة TNT Sports "كانت البداية سيئة بعض الشيء، لكننا عدنا وأظهرنا شخصيتنا".



وتابع المهاجم الدنماركي "الأمر كله يتعلق بأهمية حصد النقاط في هذه المرحلة".

وعن تشجيع المدرب روبن أموريم للاعبي اليونايتد على ممارسة الضغط العالي، علق "نصحني بألا أفكر كثيرًا في اللاعبين خلف ظهري، وأن أعمل فقط على ما أراه أمامي، لقد رأينا ذلك في هدفي الأول".

وتابع "أخبرني أموريم في الشوط الأول بضرورة الالتزام بالركض عند القائم القريب، ورأينا كيف سارت الأمور مع هدفي الثاني".

وأشاد هويلوند بأسلوب أموريم قائلا: "من الواضح أن الأمر سيستغرق بعض الوقت ويمكننا بالفعل رؤية بعض الأنماط.. الآن حان الوقت للبناء، ويذكرني هذا النظام بالطريقة التي لعبت بها مع أتالانتا (3-4-3)، إنه يناسبني للغاية".

مانشستر يونايتد يفوز على جليمت النرويجي

وفاز مانشستر يونايتد، في أول مباراة له على ملعب أولد ترافورد، تحت قيادة المدرب الجديد روبن أموريم، عندما تخطى بودو جليمت النرويجي بنتيجة 3-2 مساء الخميس، في خامس جولات الدوري الأوروبي.



أحرز أهداف اليونايتد، أليخاندرو جارناتشو (1) وراسموس هويلوند (45 و50)، فيما سجل هدفي بودو جليمت، هاكون إيفين (19) وفيليب زينكرناجال (23).

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 9 نقاط في المركز 12، فيما بقي رصيد بودو جليمت عند 7 نقاط في المركز 17.

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