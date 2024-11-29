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بإيعاز من سارة، إقالة مديرة مكتب نتنياهو وإنهاء مهام مستشار بسبب فضيحة التسريبات - أخبار كلمتك

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بإيعاز من سارة، إقالة مديرة مكتب نتنياهو وإنهاء مهام مستشار بسبب فضيحة التسريبات - أخبار كلمتك

بإيعاز من سارة، إقالة مديرة مكتب نتنياهو وإنهاء مهام مستشار بسبب فضيحة التسريبات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 07:34 صباحاً - كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم طرد اثنين من الموظفين بمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإيعاز من زوجته سارة.

وقالت هيئة البث إنه تمت إقالة مديرة مكتب نتنياهو، ومن المتوقع إنهاء مهام مستشار آخر، بينما رجح مصدر مقرب من رئيس الوزراء أن سارة نتنياهو متورطة في هذه التحركات، على خلفية فضيحة التسريبات الأخيرة.

وأوضح تقرير هيئة البث أنّ مديرة مكتب رئيس الوزراء، (التي قدمها بالحرف الأول من اسمها "ن") تم فصلها من منصبها هذا الأسبوع، وأنه من المتوقع أن يتم إنهاء مهام "م"، المستشار في المكتب، قريبًا.

وأضاف التقرير أن "ن" شغلت منصب القائم بأعمال مدير مكتب نتنياهو خلال الأشهر القليلة الماضية، وتم نقلها مؤخرًا إلى منصب مؤقت، ثم تم استدعاؤها هذا الأسبوع للتسريح من العمل على أساس "نفاد المخصصات".

وبحسب مصدر آخر مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي فإنه على خلفية التحقيقات والتسريبات الأخيرة التي هزت مكتب رئيس الحكومة، فإن هناك رغبة في المكتب لإجراء تغييرات كبيرة في الموظفين و"خلق أجواء جديدة".

ووفق المصدر ذاته "يبدو أن هذه التحركات ستتواصل ولن يكون هؤلاء آخر المغادرين للمكتب في المستقبل القريب".

وبحسب موقع "كان" الإسرائيلي فقد تم تعيين دوريت شتاينميتز، المقربة من سارة نتنياهو، في منصب نائب المدير العام لـمكتب رئيس الوزراء، والتي تم توبيخها سابقًا بسبب مخالفات في عملها، وتشغل أيضًا منصب المدير العام بالنيابة لمكتب رئيس الوزراء، وهو ثاني أهم منصب في المكتب.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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