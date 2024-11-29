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رمضان السيد: يجب استبعاد إمام عاشور من الإنتركونتننتال - أخبار كلمتك

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رمضان السيد: يجب استبعاد إمام عاشور من الإنتركونتننتال - أخبار كلمتك

رمضان السيد: يجب استبعاد إمام عاشور من الإنتركونتننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 29 نوفمبر 2024 12:12 صباحاً - أكد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق، أن شخصية أي لاعب مهمة جدًّا من أجل تحقيق عنصر الاستمرارية، ولمواصلة النجومية داخل النادي الأحمر، مشيرًا إلى أن النادي كان لديه العديد من المواهب على مر العصور، لكنهم لم يستطيعوا إكمال مسيرتهم، سواء بالرحيل أو بالاستغناء عنهم.

 

إمام عاشور لاعب موهوب

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "إمام عاشور لاعب موهوب وكان يجب أن يوجه الشكر إلى مارسيل كولر الذي دعمه وسانده لأنه كان يدفع به أساسيًّا وهو بعيد عن المستوى المعهود، وأفشة من أفضل اللاعبين في خط الوسط ورغم ذلك كان جالسًا على مقاعد البدلاء طوال الفترات الماضية".

وأضاف: "أفشة من اللاعبين الموهوبين ولا يستحق الجلوس بديلًا، ومن الأخطاء التي ارتكبها إمام عاشور الدخول في صدام مع محمد الشناوي قائد الفريق، ولن يسمح له أحد بذلك سواء محمد رمضان أو مارسيل كولر أو اللاعبين، لابد أن يراجع نفسه جيدًا، هناك نجوم كبيرة في الكرة المصرية، لكنهم خرجوا عن النص وتم الاستغناء عنهم".

 

وواصل: "الأهلي كان يضم التوأم حسام وإبراهيم حسن وكانوا الأفضل في مراكزهم، رغم ذلك وبسبب بعض الأمور رحلوا عن النادي، ومحمد رمضان شخص قوي ولا يقبل التجاوزات، ويتخذ القرارات الصارمة وآخرهم عقوبة محمود كهربا في السوبر المصري بالإمارات، وقام بترحيله من هناك ورفض بقائه مع البعثة".

وأكمل: "أفشة كان نجمًا في مباراة الأهلي وإستاد أبيدجان، وهو لاعب موهوب ويصنع الفارق دائمًا، بينما شاهدت إمام عاشور جالس على الدكة غاضب، بدلًا من أن يقوم بتوجيه الشكر لـ كولر الذي سانده ودعمه لكنه بعيدًا عن مستواه في الفترة الأخيرة، وإمام في أخر عشر مباريات لا يقدم المستوى القوي، وكان الطبيعي أن يلعب أفشة".

 

وزاد: "أنا مؤيد لقرار استبعاد إمام من الإنتركونتننتال، فما معنى قيامه بغلق هاتفه والتغيب عن جلسة تصوير رسمية، كنا نُشيد به في الموسم الماضي وكان لاعبًا مميزًا، والجميع كان يدعمه رغم أنه كان بعيد عن الفورمة الفنية المعهودة".

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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