الرياضة - 02:22 - تكاليف ومواعيد سداد رسوم حج القرعة لعام 1446هـ/2025 م - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 29 نوفمبر 2024 02:22 صباحاً - كشفت وزارة الداخلية أمس الخميس 28 نوفمبر عن الأسعار والأوراق المطلوبة لـ التقديم في حج القرعة.

حج القرعة 2025

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص حج القرعة 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار حج القرعة 2025

أوضحت وزارة الداخلية أسعار حج القرعة 2025، تبلغ نحو 220.300 جنيه، وذلك بدون تذكرة السفر بالطائرة، حيث إنه سيتم تحديدها عقب إعلان الشركة القابضة لمصر للطيران عن السعر النهائي لتذكرة السفر.

أماكن سداد تكاليف حج القرعة 2025

يكون سداد تكاليف حج القرعة 2025 في فروع البنوك الوطنية «الأهلي - مصر - القاهرة»، ومكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية «علــى حساب مـدفوعات حكومية.. مدفوعات حج القرعة»

موعد سداد تكاليف حج القرعة 2025

ويبدأ سداد تكاليف حج القرعة 2025 اعتباراً من يوم السبت 30 نوفمبر 2024، ويستمر حتى يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 المقبل، وذلك يكون في الأماكن المخصصة لذلك.

الأوراق المطلوبة للتقديم في حج القرعة 2025

- البصمة العشرية للحاج «فيش حج مميكن»

- صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف حج القرعة 2025.

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

- جواز سفر دولي مميكن لكل فائز وللمرافق على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءً من يوم 19 فبراير 2025، الموافق 20 شعبان 1446هـ.

- بيان الموقف التجنيدي للفائزين بالقرعة ومُـرافقيهم ممــن هـم فــى سن التجنيد الفائزين بالقرعة مواليد 18/3/1941 وما قبلها غير مطالبين بالموقف التجنيدي عند السفر.

- صورة من شهـادة التحـصين (Qr-code) الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد - 19) المُحدثة لموسم 2024م /2025 م المُعتمدة دولياً في وزارة الصحة و السكان المصرية

- البطاقة الصحيـــة الصـادرة من وزارة الصــحة والسكان المصرية سارية المفعول والتي تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي (135 ACYW).

- شهادة تحركات صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تُطلب فقط من الفائزين بقرعة الحج الذين تبين سابقة تواجدهم بالمملكة العربية السعودية خلال أوقات معاصرة للحج.

- تقرير طبي مميكن مُعتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصريــة المُعلــن عنها موضـــح به حالته الصـــحية تفصـــيلاً، وأنــه مُعافـى مــن الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية التي تعوق عن السفر لأداء فريضة الحج.

شروط حج القرعة 2025

- الالتزام بتعليـمات وزارة الحج السعـودية بعدم التـصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة مـن وسائل التصوير.

- تفادي الخروج والتحرك في درجات الحرارة العالية حرصاً على سلامة الحجاج وتجنباً لعدم الإصابة بالإجهاد الحراري.

- الالتزام بالتعليمات والضوابط التي تُصدرها المملكة العربية السعودية بشأن الصلاة بالحرمين الشريفين والمشاعر المُقدسة.

- يجب الالتزام بالتعليمات الصادرة من الســـلطــات السعــوديــة بشـأن الإجـراءات الإحــترازيــة والوقـائيـة المُقــررة الواجب إتباعها.

- الإفصاح عن المبالغ أو الأدوات القابلة للتداول أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما في حكمها بما لا يتجاوز قيمته (10، 000 دولار أمريكي.. عشرة آلاف دولار أمريكي فقط) أو ما يُعادلها من عملات أجنبية أُخرى.

- احتفاظ الحجاج الذين يصطحبون الأدوية الخاصة بعلاجهم بالتقارير والوصفات الطبية التي تُفيد استخدام تلك الأدوية بشكل شخصي وتحت إشراف الطبيب المعالج، وضرورة إبرازها لمأموري الجمارك في منافذ الوصول للمملكة.

- الالتزام بتعليمات السلطات السعودية أثناء تفويج الحجاج من المخيمات بمشعر «منى» إلى جسر الجمرات لأداء نسك الرمي مع عدم الافتراش بالطرق ويحذر على الحاج -التزاحم والتعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.