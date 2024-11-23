رونالدو يتفادى رقما فرديا سلبيا مع النصر رغم الخسارة أمام القادسية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، في هز شباك القادسية على ملعب الأول بارك مساء أمس الجمعة في الدوري السعودي.

ورغم هدف رونالدو إلا أن النصر سقط أمام القادسية 1-2 ضمن الجولة 11 من الدوري، وهي الهزيمة الأولى للعالمي هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية: "تجنب كريستيانو رونالدو رقما فرديا سلبيا مع النصر الذي يمثله منذ يناير 2023".

سجل خال من الغياب عن التهديف

واستطاع رونالدو بهدفه في شباك القادسية، أن يحافظ على سجله خاليا من الغياب عن التهديف في 3 مشاركات متتالية في الدوري السعودي.

وأوضحت: "رونالدو غاب عن التهديف أمام الهلال والرياض، وكانت هذه المرة الرابعة التي يغيب فيها تهديفيا عن مشاركتين متتاليتين في دوري روشن".

وأشارت: "في كل مرة من ال3 السابقة، تكون عودة الدون إلى التسجيل في المسابقة عبر المباراة التالية، وهو ما تكرر في المرة الرابعة أمام القادسية".

وتعرض فريق النصر للخسارة أمام نظيره القادسية بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة الـ11 من بطولة الدوري السعودي، على ملعب «الأول بارك».

"اقعد مكانك واحترم نفسك"

وعلق حساب نادي القادسية الرسمي عبر “تيك توك” بفيديو بكلمات مثيرة، حيث قال بالمقطع:"اقعد مكانك واحترم نفسك.. بص ولا أسمع نفس".

وافتتح التسجيل للنصر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 32.

لكن نادي القادسية أفسد احتفال وفرحة قائد نادي النصر وزملائه بالهدف، ورد الصاع صاعين بإحرازه هدفين متتاليين عبر كل من المهاجمين، المكسيكي جوليان كينونيس والجابوني بيير-إيميريك أوباميانج في الدقيقتين (37، 50) على الترتيب من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "ألأول بارك" بالعاصمة الرياض.

موقف النصر في ترتيب الدوري السعودي

وتوقف رصيد نادي النصر بعد هذه الهزيمة عند 22 نقطة، ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري.

في المقابل واصل نادي القادسية سلسلة انتصاراته بتحقيقه فوزه الرابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة، ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن "العالمي" بفارق الأهداف.

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